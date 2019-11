Haus in der Syker Neustadt: Schwarzbau – oder nicht?

Zu viele Wohnungen und zu wenige Parkplätze

+ © Ehlers Das Verfahren rund um das vor wenigen Jahren gebaute Haus in der Syker Neustadt hängt in der Luft. © Ehlers

Das Mehrparteienhaus in der Syker Neustadt sieht ganz und gar unauffällig aus. Vielleicht ist es ein bisschen größer als die Häuser in seiner Nachbarschaft. Aber alles wirkt nett und adrett und nagelneu. Tatsächlich beschäftigt dieses Haus schon eine ganze Weile die Behörden in Syke und beim Landkreis. Denn dieses Haus ist ein Schwarzbau.