Syke – Schwarz oder weiß? Lüge oder Wahrheit? Wer das entlarven will, braucht ein gutes Gespür, eine schnelle Auffassungsgabe und muss sein Gegenüber ganz genau beobachten. Das stellte Leo Martin, Ex-Geheimdienstagent und Kommunikationsexperte, am Mittwochabend bei der Eröffnung der Berufs-Informations-Börse (BIB) unter Beweis. Rund 300 Gäste begrüßte Horst Burghardt als Direktor der BBS Europaschule dazu im Syker Theater – und freute sich über mehr als 100 Aussteller, die ab heute bis einschließlich Samstag die verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsperspektiven präsentieren. Burghardt wünschte sich, dass die Angebote dieser Messe, die „Mr. BIB“ Dennis Hammer organisiert hat, „unbedingt genutzt werden“.

Im Mittelpunkt des Abends standen die „Geheimwaffen der Kommunikation“, die Ex-Geheimdienstagent Leo Martin im Syker Theater vorstellte – und postwendend bekannte: „Mein Name ist nicht Leo Martin...“ Wechselnde Identitäten, wechselnde Verbindungsmänner und wechselnde Aufgaben prägten seinen Alltag in der Welt des Geheimdienstes – aber immer ging es um die Wahrheit. Dass es einfache Techniken gibt, ihr auf die Spur zu kommen, lässt er die 300 Gäste an diesem Abend im Selbstversuch erfahren – und erkennen, wie sie von unbewussten Mustern und dem typisch menschlichen Herdentrieb gesteuert werden. Mit vier „Assistenten“ aus dem Publikum – Sabine, Thomas, Heike und Michael – plus drei weißen Kugeln und einer schwarzen zeigt Leo Martin mit einem verbalen Katz-und-Maus-Spiel, wie man Lügen entlarvt. Ganz menschlich: „Bevor jemand schwindelt, muss er die Wahrheit denken.“ Es ist dieser Augenblick des Denkens, sprich Zögerns, und das Abweichen von typischen Mustern eines Menschen, das Aufschluss gibt. Leo Martin stellt ebenso klar: Wer das absolute Vertrauen eines anderen Menschen gewinnen will, muss ihm mehr bieten als Wertschätzung und Sicherheit: „Der andere muss wissen, woran er bei uns ist. Klarheit ist wichtiger als Harmonie.“

Da passte es gut, dass Landrat Cord Bockhop als Schirmherr der BIB von Vertrauen und Verlässlichkeit sprach – Werte, die bei der Berufsmesse gelebt werden. Außerdem zitierte er einen Bürger: „Die BIB ist ein absolutes Leuchtturmprojekt im Landkreis Diepholz.“ Dass Spaß und Lebensfreude genauso dazu gehören, bewies die Band „Lenna“ mit erfrischenden Songs. ANKE SEIDEL