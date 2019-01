Beim Business-Lunch dreht sich alles um Sicherheit am Arbeitsplatz

Unternehmer informieren sich

+ © Heinfried Husmann Erstes Business-Lunch im neuen Jahr: Referentin Ute Schäfers (links) und Elena Albertin von der Stadtverwaltung freuten sich über gut zwei Dutzend Zuhörer. © Heinfried Husmann

Syke - Von Michael Walter. Arm gebrochen, Bein gebrochen, weil die Mitarbeiterin über eine offen stehende Schublade gestolpert ist, und eine saftige Rechnung für den Arbeitgeber, der danach neue Büromöbel mit selbst zuziehenden Schubladen anschaffen musste: So einen Fall hat Ute Schäfers tatsächlich mal in Hamburg aufnehmen müssen. Darüber berichtete die Expertin in Sachen Sicherheit am Arbeitsplatz Donnerstag beim ersten Syker Business-Lunch im neuen Jahr.