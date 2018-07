Heinfried Schumacher legt Mandate nieder

Syke - Von Marc Lentvogt. Nach 42 Jahren ist Schluss. Heinfried Schumacher, SPD-Mitglied, Stadtrat, Kreistagsabgeordneter und ehemaliger Landtagsabgeordneter, zieht sich zum 31. August aus der Politik zurück.

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es reicht. Ich gehe am 31. August in Rente, da beginnt ein anderer Lebensabschnitt“, erklärt er seine Hintergründe – durchaus mit Freude in der Stimme.

Sein politisches Mandat hätte ihm eine Weiterarbeit bis 2021 ermöglicht, doch im September beginnt die Rente. „Quält man sich bis 21? Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich eine Paketlösung wähle und nach 39 Jahren beim Landkreis Nienburg und 42 Jahren in der Kommunalpolitik beides sein lasse.“

Mal „gar nichts machen“

Ab September heißt es also erst mal „gar nichts machen“ und dann schauen, welche Überraschungen das Leben bereithält. „Udo Jürgens hat gesagt, mit 66 fängt das Leben erst an, da warten wir jetzt mal drauf.“

Schaut Schumacher selbst positiv der Zukunft entgegen, betonen seine Parteikollegen, welchen Verlust Schumachers Ausscheiden bedeutet. Kreistagsfraktionsvorsitzende Astrid Schlegel kommentiert: „Es ist bedauerlich, weil er eine ungeheure kommunalpolitische Erfahrung hat und als Landtagsabgeordneter den Kreis gut vertreten hat.“

Viele außergewöhnliche Momente

Dass Schumachers Fazit für ihn selbst sehr positiv ausfällt, hat auch damit zutun, dass er sich bewusst ist, viele außergewöhnliche Momente erlebt zu haben. „Ich habe eine ganze Reihe an Verwaltungsbeamten erlebt, den Neubau des Rathauses, den Neubau der Kläranlage und als Kritiker den Techno Park.“

Schumacher erinnert sich auch daran, dass in den Fällen von Stadtdirektor Karl-Heinz Wodtke und Bürgermeister Harald Behrens der Abschied „nicht alltäglich“ gewesen sei. Seiner lokalpolitischen Karriere habe es absolut nicht an Höhepunkten gemangelt.