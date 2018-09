GEW ruft zur Demo „Schulkollaps – es reicht!“ auf

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. „Es reicht!“ Der Kreisverband der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) will unmissverständlich Flagge zeigen, wenn sich der Landtag in Hannover am 13. September erstmals mit dem Haushaltsplan 2019 befasst.

Der „hausgemachte Schulkollaps“, wie GEW-Kreisvorsitzende Edith Goldmann die Bedingungen für Lehrer und Schüler nennt, sei nicht länger zu ertragen. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Jörn Rosenthal hofft die GEW-Vorsitzende, dass sich möglichst viele der rund 700 GEW-Mitglieder im Landkreis an der geplanten Groß-Demo in Hannover beteiligen.

Ihr Stellvertreter freut sich darüber, dass die IG Metall diese Aktion des Landesverbandes in Hannover unterstützen wolle: „Den Betrieben fehlen heute ja bereits Fachkräfte.“ Und Bildung sei die Basis für eine fundierte Ausbildung. Aber dafür reichten die derzeitigen Bedingungen absolut nicht aus – im Gegenteil, so betonen Rosenthal und Goldmann: „Wir haben einen Bildungsnotstand.“

Enorme Belastung für Lehrer

Befeuert werde genau der durch die Arbeitsbedingungen der Pädagogen. Wie hoch deren Belastung sei, beweise die Belastungsstudie der GEW Niedersachsen. Die war gemeinsam mit Wissenschaftlern erarbeitet worden und belegt einerseits eine hohe Arbeitszufriedenheit – andererseits aber enorme Belastungen und große Unzufriedenheit der Lehrer.

„Akku leer“ – unter diesem Stichwort hatte die jetzige GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth schon vor zwei Jahren in Twistringen über erste Fakten dieser Studie berichtet, an der sich Lehrkräfte aus knapp 300 niedersächsischen Schulen beteiligt hatten – darunter sechs aus dem Landkreis Diepholz. An den Grundschulen in Scholen und Stuhr-Moordeich, den Kooperativen Gesamtschulen Stuhr und Weyhe sowie am Gymnasium Twistringen und an der Realschule Syke hatten Lehrer für diese Studie genau auf die Uhr geschaut.

Ziel: Gleiches Gehalt

Demnach ist die Belastung von Teilzeitkräften besonders hoch – was Edith Goldmann und Jörn Rosenthal nur bestätigen können. Seit der ersten Präsentation vor zwei Jahren habe sich die Situation noch einmal drastisch verschärft, so die GEW-Spitze im Landkreis Diepholz: „Landesweit leisten Lehrer 2,5 Millionen Überstunden.“

Sie müssten endlich entlastet werden – zusätzlich müsse es eine Altersermäßigung geben. Genauso müsse die Zwangsteilzeit abgeschafft werden, mit der zurzeit mehr als 1000 Lehrkräfte in Niedersachsen leben müssten. Weitere Forderung der GEW: „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit!“

Ob Grundschul- oder Gymnasiallehrer, das dürfe finanziell nicht unterschieden werden: „Alle Lehrkräfte sollen das gleiche Gehalt bekommen.“ Kritik übt die Lehrer-Gewerkschaft genauso an den zahlreichen Abordnungen. Dass Gymnasiallehrer in Grundschulen unterrichten müssen, belege nur den Personalmangel und sei nicht hinnehmbar. „Sie haben gar nicht die Ausbildung dafür“, sagt Edith Goldmann. Aber solche Abordnungen gebe es auch an Schulen im Landkreis Diepholz – wie viele, ist unklar. Von der Landesschulbehörde seien aktuell keine Zahlen zu bekommen, so die GEW.

Fahrt nach Hannover

Die Kundgebung beginnt am Donnerstag, 13. September, um 16 Uhr vor dem Landtag in Hannover. Die GEW-Mitglieder aus dem Landkreis Diepholz fahren in zwei Bussen. Der erste startet um 12.30 Uhr an der KGS Moordeich und hält an der KGS Brinkum (13 Uhr), der KGS Leeste (13.30 Uhr) und der KGS Kirchweyhe (14 Uhr). Der zweite Bus fährt um 12.30 Uhr am Freibad Bassum ab und hält in Sulingen am Westpoint (13 Uhr). Der GEW-Vorstand im Landkreis Diepholz weist darauf hin, dass der Unterricht an diesem Tag nur verkürzt stattfinden könne. Die Eltern würden in einem Brief informiert. „Die ausgefallenen Stunden werden nachgeholt“, so die GEW.