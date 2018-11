Gymnasium unterstützt Straßenkinder in Peru

Arequipa-Basar am 1. Dezember

+ © Archivbild: Husmann Wie lange es schon einen Weihnachtsbasar am Syker Gymnasium gibt, weiß an der Schule heute niemand mehr. Seit mittlerweile 20 Jahren kommen die Einnahmen aber dem Straßenkinderprojekt Casa Verde im peruanischen Arequipa zugute. © Archivbild: Husmann

Syke - Von Michael Walter. Einfach nur „Weihnachtsbasar“ – das würde zu kurz greifen. Da sind sich Petra Ruff und Darko Marasovic einig. Beide sind Lehrer am Syker Gymnasium und beide sind federführend an der Organisation des Arequipa-Basars beteiligt. „Bei uns ist das ja eher so eine Art Schulfest“, sagt Ruff.