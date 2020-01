„Die Schule wird dich vermissen!“

Lindhof-Leiterin Ursula Buchwald-Wachendorf geht in den Ruhestand

+ Weggefährten. Von rechts: Ursula Buchwald-Wachendorf, Schulrat Mario Hippenstiel und seine Vorgängerin Ursula Reimers, die Buchwald-Wachendorf eingestellt hatte. Foto: HusmaNN

Syke - Von Michael Walter. Die ersten Tränen flossen schon, bevor es überhaupt richtig losging. Als der Chor der Grundschule am Lindhof gestern die Abschiedsfeier für seine Schulleiterin eröffnete, musste Ursula Buchwald-Wachendorf schon kräftig schniefen und schlucken. Und so emotional sollte ihre Verabschiedung in den Ruhestand auch bleiben.