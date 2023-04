Schuld ist der Papa: Uzunays machen den Hachelauf zum Familienevent

Von: Michael Walter

Familie Uzunay macht geschlossen beim Hachelauf mit. Von links: Yvonne (44), Tony (13), Lara (19) und Oguzkan (46). Nicht auf dem Bild: der älteste Sohn Milan (21). Papa Oguzkan gibt nur für das © lediglich den Zeitnehmer. Er ist der eigentliche „Laufverrückte“ in der Familie. Foto: Michael Walter

Vater, Mutter und drei Kinder: Familie Uzunay aus Barrien startet geschlossen beim Hachelauf des TuS Syke am 13. Mai.

Syke – „Hätte ich doch bloß damals die Klappe gehalten!“ Gelegentlich schießt Yvonne Uzunay dieser Gedanke durch den Kopf. Umso öfter, je näher der 13. Mai auf dem Kalender rückt. Das ist der Tag, an dem der TuS Syke den dritten Hachelauf veranstaltet. Und weil sie nicht die Klappe gehalten hat, ist Yvonne Uzunay mit dabei. Nicht alleine, sondern mit ihrer ganzen Familie. Vater, Mutter und drei Kinder.

Oguzkan Uzunay mag schräge Ideen: Zur Arbeit in Bremen läuft er manchmal 20 Kilometer

„Ich bin schuld“, bekennt ihr Mann Oguzkan freimütig und gut gelaunt. „Ich bin der Läufer in der Familie. Und ich finde es super, dass es den Hachelauf gibt.“ Letztes Jahr hat Oguzkan noch solo daran teilgenommen. Frau und Kinder standen da am Streckenrand und haben ihn angefeuert. „Ich hab gemerkt, wie euphorisch sie waren“, erzählt er (und Yvonne schiebt betont dazwischen: „Am Rand, ja!“). Als er dann im Ziel sagte: Nächstes Jahr laufen wir alle zusammen, haben alle begeistert Ja gesagt.

„Du hast das schamlos ausgenutzt“, hält ihm seine Frau jetzt mit gespielter Entrüstung vor. Aber in Wirklichkeit findet sie die Idee noch immer ziemlich klasse.

Oguzkan hat das Lauffieber eher zufällig gepackt. Eigentlich kommt er vom Fußball. „Aber als unser Ältester auf die Welt kam, konnte ich die festen Trainingszeiten nicht mehr einhalten“, erzählt er. Sozusagen als Trainingsersatzleistung ist er dann Laufen gegangen. „Laufen kann ich, wann ich will.“ Später hat er eine Zeit lang beides parallel betrieben. Doch als er dann mit Mitte 30 verletzungsanfälliger wurde, hat Oguzkan die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und sich aufs Laufen fokussiert. „Seitdem bin ich 20-mal Marathon gelaufen“, erzählt er. „Und ich komme manchmal auf schräge Ideen.“

Wie etwa: einmal in der Woche mit einem Kollegen zur Arbeit zu laufen. Und das ist nicht gerade um die Ecke. Knappe 20 Kilometer sind es zu Fuß von Barrien bis zum Mercedes-Werk in Bremen. „Um 5.30 Uhr los, dann zwei Stunden bis zur Firma und da duschen.“ Aber ist man dann nicht total platt? „Das geht schon“, sagt Oguzkan. „Wir sind ja nicht durchgesprintet. Das frühe Aufstehen war viel schwieriger, ehrlich gesagt.“

Hachelauf-Erfinder Folke Harries ist sein Kumpel seit Grundschulzeiten. „Beim Fußball waren wir immer Rivalen: Er hat beim TuS gespielt, ich in Barrien. Bei den Altherren vom TuS sind wir wieder zusammengekommen.“ Und darüber kam Oguzkan Uzunay auch an den Hachelauf.

Sport liegt in der Familie Uzunay, der Ausdauerlauf aber nicht

Eine Arbeitskollegin hat er bereits angefixt: „Die läuft in Syke zum ersten Mal die fünf Kilometer. Ich hab ihr versprochen, sie zu begleiten.“ Er läuft also quasi durch: Erst die fünf Kilometer mit der Kollegin, dann selber über die Zehn-Kilometer-Distanz und zusätzlich als Begleitung für seine Familie, die in der 4 x 2,5 km-Staffel antritt.

Die Staffel war der Kompromiss. „Ich bin lediglich passionierte Gassi-Geherin“, sagt Mutter Yvonne. „Früher bin ich selber auch viel gelaufen, aber jetzt bin ich völlig raus. Fünf Kilometer würde ich jetzt nicht mehr schaffen. Die zweieinhalb halte ich durch. Alleine schon des Peinlichkeitsfaktors wegen.“

Tochter Lara hat als Kind lange Leichtathletik gemacht. „Aber ich bin Sprinter“, erzählt sie. „Mit elf war ich mal Landesmeisterin über 50 Meter. Langlauf hab ich aber immer gehasst.“ Als sie 13 war, musste Lara aus gesundheitlichen Gründen aufhören und hat sich inzwischen auf andere Sportarten verlegt. Tanzen, Volleyball, „und seit einem Jahr gehe ich ins Fitnessstudio.“ Nur ankommen will sie bei der Staffel vor allem. Aber der Ehrgeiz von früher ist noch da. „Am coolsten wäre es, wenn ich die schnellste wäre.“ Papa Oguzkan bremst da gleich ein wenig ein: „Ich wäre schon zufrieden, wenn alle ins Ziel kommen.“

Die Vorbereitung der Uzunays ‒ ohne Trainingsplan aber mit viel Spaß

Tony, der Jüngste fühlt sich da ein bisschen angesprochen. Er hatte vor Corona schon beim ersten Hachelauf in der Kinderwertung mitgemacht, war die 900 Meter damals aber viel zu schnell angegangen und musste abbrechen. Jetzt ist er 13, und da passiert ihm das nicht noch mal, ist er sicher. Auch Tony macht Sport, hat aber mit Laufen dabei weniger am Hut. Judo und Tanzen sind sein Ding, und dafür trainiert er eher Kraft und Techniken.

Vierter im Bunde ist der Älteste: Milan. Der wohnt inzwischen nicht mehr bei den Eltern, ist vom Papa aber auch in das Projekt Hachelauf integriert worden. Ob gefragt oder ungefragt, bleibt auffallend offen. Aber: „Mein Bruder läuft auch mit“, sagt Yvonne. Und „natürlich“ ist auch der von Oguzkan dafür eingespannt worden. „Mein Mann hatte zwischendurch auch noch ein paar andere gefesselt und geknebelt. Aber die konnten entkommen.“

Hat die Familie denn so etwas wie einen Trainingsplan, um sich vorzubereiten? „Das ist jetzt der Moment, wo wir uns was ausdenken könnten, das gut klingt“, sagt Yvonne. „Aber: Nein!“ Oguzkan hakt ein: „Es ist ja auch noch keiner deswegen auf mich zugekommen...!“ – „DU hast doch angefangen“, mischt Lara sich ein. „DU musst auf UNS zukommen.“

Der Familienrat wird das Thema weiter behandeln...