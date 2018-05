Ärger um Abkehr vom Zucker: Cafeteria der GTS Syke muss schließen

Syke - Von Frank Jaursch. Die Schul-Cafeteria macht Ende dieser Woche dicht: Für viele Schüler und Lehrer der GTS2001 kam diese Ankündigung wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel. Der Donner folgte wenig später – in Form von wütenden Beschwerden. Eltern sprachen von einem „Alleingang der Schulleitung“, Mitglieder der Lehrerschaft betonten, vom plötzlichen Aus „total überrascht“ worden zu sein.

Dass die Schüler die letzten Wochen des Schuljahres ohne die lieb gewonnene Einrichtung überstehen müssen, ist zunächst einmal die Entscheidung der Cafeteria-Pächterin Susanne Dierks. „Ich brauche die Zeit, damit ich mich jetzt auch woanders umsehen kann“, erklärt sie.

Dierks hatte im Februar von der Stadt Syke die Kündigung des Pachtvertrags zum Schuljahresende erhalten, war aber lange guter Dinge gewesen, mit einem neuen Konzept wieder zurück ins Schul-Boot zu kommen.

Das Essen, so sieht es das neue Oberschulen-Konzept vor, müsse weniger zuckerlastig werden. Zudem sollen die Jugendlichen selbst als berufsvorbereitende Maßnahme als Schülerfirma ein „gesundes Frühstück“ in den ersten beiden Schulstunden vorbereiten.

Durchaus möglich, meint Dierks. Aber diese zwei Stunden seien für sie nicht profitabel genug – selbst wenn sie für diese Zeit als Honorarkraft eingestellt würde. Die gelernte Ökotrophologin brachte ihre Ideen für die anderen Stunden zu Papier.

Aus kam überraschend

Doch ihr Konzept kam bei der Stadtverwaltung nie an. Die hatte im Zuge der Schulumstellung ohnehin etwas Anderes im Sinn.

„Der Bereich soll als Aufenthaltsbereich genutzt werden, und die Schüler können dort ihre freie Lernzeit verbringen“, betont Bürgermeisterin Suse Laue. Durch die Grundschule, die zum kommenden Schuljahr auf dem Gelände an der Ferdinand-Salfer-Straße einzieht, sei die Raumsituation an der Schule nicht mehr so entspannt wie in der Vergangenheit.

Für Susanne Dierks kam das Aus trotz der Kündigung im Februar überraschend – bis zum Schluss hatte sie gehofft, im Gespräch mit der Schulleitung eine Lösung zu finden. „Die Kommunikation mit der Schulleitung ist stark verbesserungswürdig“, bedauert sie. Über Wochen sei sie im Unklaren darüber gelassen worden, wie ihre Zukunft aussieht. Als sich dann das endgültige Aus abzeichnete, zog sie die Notbremse – auch um sich selbst nach neuen beruflichen Möglichkeiten umsehen zu können.

Die Bürgermeisterin bittet für die Entscheidung um Verständnis. „Die Verärgerung der Schüler kann ich verstehen“, sagt Laue, „aber wir müssen in die Zukunft sehen.“

Ob die nun ohne Cafeteria tatsächlich besser aussieht, ist auch in den Kreisen des Kollegiums höchst umstritten. „Bald wird das böse Erwachen kommen“, ist eine GTS-Pädagogin sicher. „Wenn immer mehr Schüler hier ganz ohne Essen dastehen.“ Joghurt und Äpfel seien eben nicht jedermanns Geschmack. Susanne Dierks, fügt die Lehrerin noch hinzu, habe sich in den vergangenen fünf Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet und sei bei den Schülern und in der Lehrerschaft beliebt. „Wenn sie geht, verlieren wir hier eine Kollegin.“