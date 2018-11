Schüler setzen bei Konzert in Syke Zeichen gegen Rechts

Syke - Es sei wichtig, sich gegen die rechte Politik der AfD zu positionieren – das betonte Nilüfer Türkmen, Vorsitzende der Syker SPD, am Samstagabend bei der Begrüßung zum Konzert „Rock gegen Rechts“ im Gleis 1 in Syke. Zu diesem hatten die Jusos, Grüne, die Linke und die Linksjugend Solid zusammen mit Schülern des Gymnasiums Syke eingeladen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „#wirsindmehr“.

Außer Türkmen waren auch Ronja Laemmerhirt und Siard Schulz von den Jusos an der Organisation beteiligt. 180 Antworten hätten sie auf die Ankündigungen des Konzerts bei Twitter und Facebook erhalten, berichteten sie. Konkret hatten die Organisatoren mit etwa 100 Besuchern gerechnet. So kam es dann auch, der Saal im Bahnhofsgebäude war gut gefüllt.

13 Musiker und Sänger der Syker Schülerband „Friday“ und der Gruppe „Unsparrow“ (Gitarre und Gesang: Tammo Böscher; Bass: Simon Maier; Schlagzeug: Noah Wilhelm) hatten ein buntes Rock-Programm auf die Beine gestellt und wechselten sich auf der Bühne ab.

Nielüfer Türkmen betonte, dass die Ereignisse in Chemnitz gezeigt hätten, dass Musik in der Lage sei, Menschen zusammenzuhalten. Was in Chemnitz gut funktioniere, solle auch hier passieren. Insbesondere im Landkreis Diepholz gebe es eine starke AfD, deshalb sei es umso wichtiger, sich gegen die Politik der Partei zu positionieren.

Die Musiklehrerin des Gymnasiums Syke, Renate Wille, war stolz, dass die Schüler auftreten, ohne ein richtiges Entgelt zu bekommen, lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung werde gezahlt.

Zum Ende der Veranstaltung gab es noch einen Poetry-Slam gegen Rechts.

- bos