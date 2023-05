Feuerwehr als Schulfach: Schüler aus Rehden meistern Grundausbildung

+ © Ralf Schröder, Kreisfeuerwehr/Anke Seidel Abschluss Wahlpflicht-Kurs Feuerwehr an der OBS Rehden: (v.l.) Schulleiter Rainer Fritzsche und Kreisausbilder Detlef Nuttelmann mit den zehn erfolgreichen Jugendlichen sowie (v.r. ) Ausbilder Christian Mangels und Lehrer Michael Fangmann. © Ralf Schröder, Kreisfeuerwehr/Anke Seidel

Mathe, Deutsch, Feuerwehr? An der Oberschule Rehden ist eine Truppmann-Ausbildung als Wahlpflichtkurs möglich. Zehn Schüler haben’s geschafft.

Rehden – Sie haben es geschafft: Zehn Schüler der Oberschule Rehden bestanden die Prüfung zum Truppmann 1, die Grundausbildung für die Feuerwehr. Im Wahlpflichtkurs Feuerwehr an der Oberschule (OBS) Rehden hatten sie das Wissen dafür erworben, an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Wehrbleck ganz praktisch geübt – ein außergewöhnliches Konzept, denn in Niedersachsen haben nur eine weitere allgemeinbildende Schule und eine Berufsschule vergleichbare Angebote, stellt Schulleiter Rainer Fritzsche klar.

Lehrer Michael Fangmann, selbst Feuerwehrmann, hatte das Projekt vorgeschlagen. Nicht nur er, sondern auch der Schulleiter war Feuer und Flamme. Feuerwehr als Schulfach: Das setzten die Verantwortlichen mit Unterstützung der Samtgemeinde Rehden und Sponsoren um.

Weiterer Wahlpflichtkurs Feuerwehr an der OBS

Es ist der erste Wahlpflichtkurs der OBS Rehden, in dem Jugendliche für die Feuerwehr ausgebildet wurden. Ein enorm wichtiger Aspekt dabei: Verantwortung übernehmen, sich ehrenamtlich einsetzen – und dabei ein gutes Gefühl haben. Jugendlichen diese Erfahrung zu ermöglichen, ist Schulleiter Rainer Fritzsche wichtig.

Fortsetzung folgt: Im neuen Schuljahr startet ein weiterer Wahlpflichtkurs Feuerwehr an der OBS, denn die Schule konnte – dank Spenden der Schüddekopf-Stiftung und der Samtgemeinde Rehden – zehn Schutzausrüstungen anschaffen. Sicherheits-Einsatzanzüge, Helme und weiteres unverzichtbares Zubehör stellt die Schule den Zehntklässlern zur Verfügung – mit Ausnahme von Handschuhen und Stiefeln. Die müssen die Schüler selbst kaufen, weil niemand gebrauchte nutzen soll.

Während der Ausbildung an der FTZ Wehrbleck geht es buchstäblich hoch hinaus. Denn die 15- oder 16-Jährigen müssen mit einer Steckleiter den Schlauchturm auf acht Meter Höhe erreichen – und sich wieder abseilen. Erfahrene Feuerwehrkräfte sichern sie dabei.

+ Abseilen aus acht Metern Höhe gehört zur Ausbildung. © Privat

„Viele Stunden haben die Schüler mit Lehrer und Feuerwehrmann Michael Fangmann, mit Unterstützung von den Kreisfeuerwehrausbildern Christian Mangels und Maik Nöhre in die Ausbildung zum Truppmann 1 gesteckt“, fasst Feuerwehr-Pressesprecher Ralf Schröder zusammen. „Vieles haben die Mädchen und Jungen mitnehmen können, um den Bereich Feuerwehr eventuell ansteuern zu können“, nennt er eine Perspektive.

Die Prüfung bestand aus einem schriftlichen sowie einem praktischen Teil, bei dem die Jugendlichen Szenarien einer Einsatzübung meistern mussten. In der Prüfung, die Detlef Nuttelmann als Kreisausbilder und ehemaliger Kreisausbildungsleiter Süd abnahm, waren alle zehn Schüler erfolgreich.

„Sie dürfen jetzt am Übungsbetrieb der Feuerwehr teilnehmen“

„Sie dürfen jetzt am Übungsbetrieb der Feuerwehr teilnehmen“, stellt Kreisbrandmeister Michael Wessels klar. Bei einem realen Einsatz dürfen sie aber noch nicht eingesetzt werden. Das Mindestalter dafür: 18 Jahre. Selbst dann, so der Kreisbrandmeister, dürften sie mit der Truppmann-1-Ausbildung bei einem Löscheinsatz nicht im Gefahrenbereich eingesetzt werden, sondern nur bis zur Wasserverteiler-Linie. Für den Einsatz am Löschgerät ist in jedem Fall die Truppmann-2-Ausbildung erforderlich.

Das Schulprojekt bezeichnet Michael Wessels als „gute Sache, weil wir Menschen erreichen, die sonst nicht mit der Feuerwehr in Kontakt kommen würden“. Die Kreisfeuerwehr habe aktuell keine Nachwuchssorgen: „Wir sind immer noch 5046 aktive Einsatzkräfte.“ Aber angesichts der stark unterschiedlichen Einwohner-Strukturen könne man junge Kräfte gut gebrauchen – gerade in ländlichen Bereichen, in denen wenig junge Menschen leben.

Dass Schüler Verantwortung übernehmen, ist OBS-Direktor Rainer Fritzsche enorm wichtig. Er blickt auch auf die Schulsanitäter in Rehden. Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall hatten sie die Erstversorgung einer lebensgefährlich Verletzten übernommen: „Die Rettungskräfte haben ihnen bescheinigt, dass sie das sehr, sehr gut gemacht haben.“