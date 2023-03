Schüler machen Politik

Von: Michael Walter

In der Grundschule in Barrien ist ein Trinkwasserspender bereits seit Jahren im Einsatz und kommt bei den Schülern sehr gut an. © Frank Jaursch

Rat der Stadt Syke stimmt über Anträge von Schülern aus Projekt „Jugend entscheidet“ ab

Syke – Neue Sitzgelegenheiten in der Pausenhalle der Realschule, Trinkwasserspender an allen städtischen Schulen und Sporthallen, Spender für Binden und Tampons an den Mädchentoiletten und zusätzliche iPads für den Unterricht ab dem 8. Jahrgang: Darüber befindet am Donnerstag, 23. März, der Rat der Stadt Syke. Das Besondere dabei: Diese Beschlussvorschläge kommen nicht von den Fraktionen im Rat, sondern von den Jugendlichen selbst.

Vor ziemlich genau einem Jahr ist Syke als eine von bundesweit 15 Kommunen unter 151 Bewerbern als Partner für das Projekt „Jugend entscheidet“ ausgewählt worden. Träger ist die gemeinnützige Hertie-Stiftung. Jugendliche sollen erfahren, „dass es sich lohnt, sich vor Ort für die Demokratie einzusetzen – und Kommunalpolitiker sollen Methoden erproben, junge Menschen für ihre Arbeit zu begeistern“, heißt es dort. Der Rat der Stadt Syke hatte das Projekt mit offenen Armen begrüßt, da er zu dieser Zeit schon lange mit der gleichen Zielrichtung nach Möglichkeiten gesucht hatte, eine Art Jugendparlament einzurichten.

Im Oktober hatten sich mehr als 100 Jugendliche zwischen 12 und 17 in einer Art simulierter Ratssitzung versammelt und acht konkrete Anträge ausgearbeitet (wir berichteten). Bedingung des Projekts war, dass mindestens einer auch tatsächlich vom „richtigen“ Rat umgesetzt wird. Jetzt sind sogar vier daraus geworden.

Die finanzielle Mehrbelastung, die sich daraus für den Haushalt der Stadt ergibt, wäre überschaubar: Die Wasserspender beispielsweise würden mit insgesamt rund 4000 Euro zu Buche schlagen, die Spender für Tampons und Binden mit einmalig rund 2500 für die Anschaffung und etwa 1500 jährlich für die Auffüllung.

Es gibt derzeit keine Hygieneartikelspender an den städtischen Schulen, begründen die Jugendlichen ihren Antrag dafür. „Bislang können Hygieneartikel nur im jeweiligen Schulsekretariat auf Nachfrage abgeholt werden. Das ist vielen Mädchen unangenehm. Sie wünschen sich, dass sie im Bedarfsfall auch anonym auf Hygieneartikel zurückgreifen können.“ Insgesamt müssten 31 Toilettenbereiche mit Spendern ausgestattet werden. Fürs Nachfüllen wären die Schülervertretungen zuständig.

Im Zuge der Digitalisierung hatte die Realschule einen Satz iPads für den Unterricht angeschafft. „Leider haben sich seitdem einige Probleme ergeben“, heißt es im Antrag der Jugendlichen. Erstens gibt es nicht genügend Geräte für alle Schüler einer Klasse. Zweitens sind die Geräte mittlerweile drei Jahre alt und damit aufgrund von Limitierungen in der Hard- und Software nicht mehr für den Schulgebrauch geeignet. Statt die Geräte zu aktualisieren, wird ihr Einsatz weiter reduziert. Aus diesem Grund beantragen die Jugendlichen, neue iPads in ausreichender Zahl anzuschaffen. Das soll über einen Leasing-Anbieter geschehen. Die monatlichen Leasingkosten könnten dann anteilig an die Familien weitergegeben werden. Nach Ablauf des Leasingzeitraumes können die Familien die iPads dann entweder abgeben oder zum Restwert übernehmen. „Das Problem der veralteten Technik würde sich damit erübrigen und neuere Modelle können über einen neuen Leasingvertrag zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in der Begründung. Und weiter: „Durch die Elternbeteiligung wird die private Nutzung der Geräte ermöglicht, wodurch die Geräte mehr gewertschätzt werden.“

Stichwort Wertschätzung: Es besteht ein gewisses Restrisiko, dass die Arbeit der Jugendlichen in der übrigen Tagesordnung ein wenig untergeht. Denn auf der stehen unter anderem noch die Themenblöcke Hallenbad und Klimaschutzkonzept. Vor allem aber werden auf der Ratssitzung auch die Architektenentwürfe zur Nachnutzung von Wessels Hotel öffentlich vorgestellt.

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal.

