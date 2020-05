Beliebte Veranstaltungen im Kreismuseum Syke fallen Corona zum Opfer: „Das tut schon weh“

Syke – Fast acht Wochen lang waren die Türen des Kreismuseums in Syke für Besucher geschlossen. Die Höchststrafe für eine Einrichtung, die wie kaum eine andere vom Besucherfluss lebt.

Dem Lockdown fielen und fallen unter anderem der Pflanzenflohmarkt und der Kunsthandwerkermarkt zum Opfer – beides Veranstaltungen, die sonst mehrere tausend Besucher auf die Anlage an der Herrlichkeit locken – gerade wenn das Wetter auch noch stimmt, wie beim vorgesehenen Termin des Pflanzenflohmarktes. „Das tut dann schon weh“, räumt Dr. Ralf Vogeding ein. „Nicht nur für uns, sondern auch für die Anbieter und die Kunsthandwerker.“

Nach seiner Wiedereröffnung präsentiert sich das Museum an vielen Stellen verändert. Einige Bereiche zeigen sich in neuem Look. Andere sind hingegen gar nicht mehr zugänglich – wenn es im Gang zu eng wird, greifen die Corona-Beschränkungen.

Kreismuseum Syke leidet stark unter der Corona-Pandemie

Einzelne Bereiche und viele Exponate wurden während der vergangenen Wochen aufwendig gereinigt und aufgefrischt – wie etwa das Wohnzimmer aus der Gründerzeit. Den fleißigen Mitarbeitern spielte die Schließung zumindest in dieser Hinsicht in die Hände. „Da konnten wir auch mal Sachen über Nacht liegen lassen, weil ja keine Besucher da waren“, erzählt Werkstattleiter Hermann Winkler.

Die acht hauptamtlichen Mitarbeiter waren weiterhin größtenteils im Museum tätig. „Wir schaffen’s ganz gut, uns aus dem Weg zu gehen“, sagt Vogeding schmunzelnd. Die vielen ehrenamtlichen Kräfte hingegen mussten während der Schließungszeit daheim bleiben. „Aber langsam kommen sie wieder“, freut sich auch Vogeding über das Ende des Ausnahmezustands. „Die haben richtig Entzug und wollen wieder anfangen.“