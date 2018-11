Beim Okeler „Budenzauber“ steuerten zahlreiche Bürger Ideen und Stände bei

Diese jungen Damen bieten allerlei Spezialitäten an ihrem Stand an. Selbstgemachtes stand in Okel hoch im Kurs.

Okel - Von Heiner Büntemeyer. Vielleicht hatte den Organisatoren des Okeler „Budenzaubers“ vor mehr als einem Jahr vorgeschwebt, dass ihre neue Veranstaltung sich im Laufe der Jahre einmal zu einem Treffen entwickeln würde, bei dem die Dorfgemeinschaft gepflegt wird und alle unbeschwert miteinander feiern. Dass dieses Ziel bereits beim zweiten „Budenzauber“ erreicht würde, damit hatten sie sicher nicht gerechnet.

Aber am Samstag erschienen die ersten Besucher schon eine halbe Stunde bevor die Reithalle geöffnet wurde. Die fleißigen Organisatoren aus allen Okeler Vereinen, der Feuerwehr und der Jägerschaft hatten in zahlreichen Arbeitsstunden den Hallenboden vorbereitet, die Holzhütten zu einem großen Karree aufgebaut und viele Tische, Bänke und einen Getränkestand in der Mitte platziert.

Jeder Verein konnte seinen Beitrag selbst gestalten, aber sie stimmten sich vorher ab. So wurden Überschneidungen vermieden und das Angebot sehr vielfältig. Okeler Bürger konnten sich auch mit eigenen Ideen an diesem „Budenzauber“ beteiligen. Und das machten sie: Okeler Frauen backten Kekse, stellten Essige, Liköre und Gelees aus Früchten aus dem eigenen Garten her.

Sie formten Blumenbomben und bastelten Lesezeichen, sie strickten, häkelten und stickten. Andere Einwohner banden Gestecke und bepflanzten Türme mit Blumen und Blumentöpfe mit Gewürzkräutern. Ein älterer Herr erschien sogar mit seinem Akkordeon, suchte sich einen Platz und unterhielt die Besucher musikalisch.

Hören konnten das allerdings nur die, die bei ihm am Tisch saßen, denn die Halle war nicht nur erfüllt von den Düften von Knipp und Wildschweinbratwurst, von Glühwein und geräucherten Kartoffeln, sondern auch von Lachen und einem ständigen Stimmengewirr.

Als die Dämmerung hereinbrach, versammelten sich die Kinder zu einem Laternenumzug auf dem Platz. Die Feuerwehr sicherte den Weg ab, und nach der Rückkehr gab es am Lagerfeuer Stockbrot. Anschließend kehrten viele zum Kinderkarussell und zur Hüpfburg zurück, während die Erwachsenen, sofern sie noch eine Sitzgelegenheit fanden, miteinander schnackten. Die restlichen Besucher drängten sich an den Ständen oder in der langen Schlange für Knipp.