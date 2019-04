Syker Hachelauf: Schon mehr als 500 Sportler angemeldet

Syke – Gut fünf Wochen vor dem ersten Syker Hachelauf am 11. Mai sind für die Veranstaltung schon mehr als 500 Anmeldungen eingegangen. Alle vier angebotenen Disziplinen weisen bereits mehrere Dutzend Teilnehmer auf.

Das teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. „Wir freuen uns sehr, dass der Syker Hachelauf auf so großes Interesse stößt und schon so früh die Schwelle von 500 Teilnehmern überschritten hat. Das ist für uns eine große Motivation für die weitere Vorbereitung“, unterstreicht Melanie Meyer aus dem Organisationsteam des Veranstalters TuS Syke. „Natürlich hoffen wir auf viele weitere Anmeldungen.“

Vier Läufe zur Auswahl

Interessierte können sich weiterhin anmelden. Zur Auswahl stehen folgende Läufe: 900 Meter OLB-Kinderläufe, 2,5 Kilometer Avacon-Jugendlauf, 5 Kilometer AOK-Lauf, 10 Kilometer Zelle-Lauf. Kinder und Jugendliche zahlen bis zum 8. Mai lediglich drei Euro. Die Anmeldegebühr für Erwachsene beträgt acht Euro bis zum 3. Mai.

Anmeldungen unter:

www.syker-hachelauf.de

