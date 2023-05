Schon mehr als 900 Anmeldungen für dritten Syker Hachelauf

Von: Frank Jaursch

Jede Menge Läufer unterwegs durchs sonnige Syke: Dieses Bild soll es auch am Sonntag, 13. Mai, beim dritten Syker Hachelauf wieder geben. © Jantje Ehlers

Noch bis zum Sonntag sind Online-Anmeldung für den Hachelauf am 13. Mai möglich. Kurzentschlossene können sich aber auch am Veranstaltungstag noch nachmelden.

Syke – Gut eine Woche vor der Veranstaltung haben sich für den Syker Hachelauf am 13. Mai bereits mehr als 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. „Alle sechs angebotenen Disziplinen weisen bereits mehrere Dutzend Anmeldungen auf“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Bislang am besten besetzt sind demnach die Kinderläufe mit rund 330 Zusagen. „Dass wir bereits wieder mehr als 900 Aktive für den Syker Hachelauf begeistern konnten, freut uns sehr“, betonte Melanie Meyer aus dem vierköpfigen Orga-Team.

„Wir hoffen, dass wir jetzt in den kommenden Tagen noch sehr viele Sportlerinnen und Sportler mehr für eine Teilnahme gewinnen können. Unser Lauf entlang der Hache und mitten durch die Innenstadt ist etwas ganz Besonderes. Denn die Stimmung an der Strecke – insbesondere im Start-/Zielbereich – ist immer sensationell gut.“

Es ist allerdings nicht nur die gute Stimmung, mit der das Lauf-Event bei den Aktiven punkten kann: Für alle Teilnehmer werden Startbeutel gepackt, in denen nicht nur die jeweilige Startnummer und Informationen zum Veranstaltungstag, sondern auch Beigaben der Sponsoren zu finden sind. Nach dem Zieleinlauf erhalten die Sportler eine extra für den Syker Hachelauf produzierte Medaille.

„Sollte die Anzahl von 1000 bestellten Medaillen nicht ausreichen, werden wir gerne nachordern und allen, die vor Ort keine Medaille erhalten haben, diese nachträglich auf Anforderung zusenden“, kündigt Meyer an.

Darüber hinaus ist eine Urkunde mit dem individuellen Laufergebnis online abrufbar. Die jeweils drei schnellsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Lauf werden im Rahmen einer Siegerehrung prämiert. Zu den Einzel-Ehrungen hinzu kommen die Team-Ehrungen für die schnellsten Staffeln, die schnellsten Mannschaften, die schnellsten Schulklassen sowie die teilnehmerstärkste Schule.

Wettbewerb zwischen den Schulen

„Es ist bereits ein Wettbewerb vor dem Hachelauf zu erkennen“, hob Meyer hervor: Mehrere Schulen haben das Ziel ausgerufen, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stellen. „Das wird bestimmt ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.“

Erstmals werden die Aktiven die Möglichkeit haben, ihren Startbeutel sowie weitere Taschen abzugeben. „Dieser Service wird besonders von den Sportlerinnen und Sportlern geschätzt, die einzeln zum Hachelauf kommen und froh sind, dass ihre Wertsachen während des Laufs aufbewahrt werden“, so Meyer.

Aktive wie Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Im Start-/Zielbereich in der Einmündung von Hauptstraße und Mühlendamm sowie auf dem Läufer-Campus (Amtshof-Gelände) und auf dem Kinder-Campus (Parkplatz am Kreishaus) wird es Speisen- und Getränkeangebote geben. Einige Spiel- und Spaßattraktionen wie Hüpfburgen und Kinderschminken sind für die jungen Besucher auf dem Kinder-Campus zu finden. Für die musikalische Untermalung an der Strecke werden neben einem DJ die beiden Orchester des TuS Syke – die Music Company und das Moderne Orchester – sorgen.

Die Anmeldungen für den Hachelauf sind noch bis Sonntag, 7. Mai, auf der Website www.syker-hachelauf.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene elf Euro, für Staffeln, bestehend aus vier Personen, 36 Euro.

Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind möglich – die Gebühren belaufen sich dann auf 15 Euro für Erwachsene und 48 Euro für Staffeln. Kinder und Jugendliche können sich bis zum 7. Mai für drei Euro anmelden. Am Veranstaltungstag erhöht sich der Betrag auf fünf Euro. Die Teilnahmegebühren für Kinder- und Jugendlichen-Staffeln belaufen sich bis zum 7. Mai auf zwölf Euro, bei der Nachmeldung am 13. Mai fallen 20 Euro an.