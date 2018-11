Schnuckelige Grundschulen im Kopf

Syke - Von Detlef Voges. Der Schulausschuss hat sie auf den Weg gebracht, die Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen in Heiligenfelde und Barrien. Allerdings nicht so, wie einmal geplant: erst Barrien, dann Heiligenfelde.

Die Pläne haben sich geändert. Die Stadt beginnt 2019 in Heiligenfelde und 2020 in Barrien. Das Fachgremium empfahl die Prioritäten-Änderung mit 11:0:1 Stimmen.

Beides gehe aus finanziellen Gründen nicht gleichzeitig, betonte Schulamtsleiterin Claudia Prößler und begründete den Start in Heiligenfelde mit den schwierigeren räumlichen Verhältnissen dort. Laut Prößler schlägt Heiligenfelde mit 4,6 Millionen Euro zu Buche (Fertigstellung 2021/22), Barrien mit 3,6 Millionen Euro (Fertigstellung 2022/23).

Mit den Maßnahmen will die Stadt die Basis für eine Ganztagsbetreuung schaffen mit einem vermehrten Angebot an zusätzlichen Differenzierungs- und Förderräumen. Barrien sieht Prößler auf einem guten Weg, in Heiligenfelde wolle die Stadt noch abwarten.

Die Barrier Schule wird bereits seit sechs Jahren umgebaut

Bedenken wegen der Verzögerung in Barrien äußerte Petra Gehrke-Schmidt. Das Personalratsmitglied der Barrier Schule erinnerte daran, dass die Schule sich seit sechs Jahren im Umbau befinde und jetzt weitere drei Jahre dazu kämen. Prößler verwies auf den festen Zeitrahmen bis 2022 und sprach von einer guten Aufarbeitungszeit.

Edith Heckmann (CDU) beklagte die Unterbringung der Barrier Hortkinder in Containern. Daran müsse sich jetzt zum Winter dringend etwas ändern, nicht erst in drei Jahren, so die CDU-Ratsfrau. Die Container seien in gutem Zustand, entgegnete Prößler. Zudem wüsste sie nicht, wo sie drei Hortgruppen sonst unterbringen könne, erklärte die Amtsleiterin.

Eine neue Tür in der Debatte stieß Florian Kastner (FWG) auf mit der Frage und einem entsprechenden Antrag, ob das geplante Projekt auch zukunftssicher sei oder man nicht jetzt schon mehr Räume einplanen müsse. Damit die Stadt in zehn Jahren nicht wieder neu planen müsse, sollte sie die Heiligenfelder Schule auf drei Züge und Barrien auf fünf Züge auslegen und schon jetzt mehr Räume schaffen. „Wir bauen doch immer wieder am Limit“, klagte Kastner.

FDP will sich auf „vier schnuckelige Grundschulen“ beschränken

Damit stieß der Ratsherr auf Unverständnis in der Runde. Zweifel an der Drei- und Fünfzügigkeit äußerten Heinz-Jürgen Michel (Grüne) und Reinhard Hansemann. „Wir sollten die Schulen kleiner halten und uns auf vier schnuckelige Grundschulen in Syke beschränken“, erklärte der FDP-Ratsherr.

Eine Fünfzügigkeit für Grundschulen sehe das Schulgesetz eh nicht vor, warf Ursula Buchwald-Wachendorf, Leiterin der Grundschule am Lindhof, ein.

Dr. Onno Buurman (SPD) riet der FWG, den Antrag noch einmal gut zu durchdenken. Das will die FWG-Fraktion auch. Florian Kastner zog den Antrag zurück, kündigte einen neuen an, blieb aber bei seinem „zukunftssicheren Ansatz“ und mehr Räumlichkeiten.

