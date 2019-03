Schnepker Schützenhalle als Spielhölle

Schnepke – So richtig zufrieden war Sabine Lukaschewsky mit dem Besuch des ersten Schnepker Spieletages nicht. Sie hatte mit mehr als 15 Teilnehmern gerechnet. „Aber dafür, dass es das erste Mal ist ...“, tröstete sie sich. Aus dem häuslichen Spielevorrat hatte sie zahlreiche Spiele mitgebracht und freute sich, dass ihr die Firma Nesemann das Gesellschaftsspiel „Spinderella“ für diesen Tag geschenkt hatte.

„Beim nächsten Mal kommen bestimmt mehr Teilnehmer“, ist sie zuversichtlich, zumal alle Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen viel Spaß an den Spielen hatten. Zusammen mit Doris Brinkmann und Renate Albers spielte Lukaschewsky „Finden Sie Minden“. Wer sich bei diesem Brettspiel ein wenig in Deutschland auskannte, war im Vorteil. Am Nachbartisch waren die Kinder lautstark in „Uno“ und „Lotti Karotti“ vertieft. Irmchen Kastendiek und drei Spielpartner spielten „Azul“, aber sie musste Heiko Lukaschewsky immer wiederum Rat fragen. „Hier steht ,Ab acht Jahre‘! Ich bin fast 70 und versteh die Spielregeln immer noch nicht“, grübelte sie.

Bevor Sabine Lukaschewsky die Spiele wieder einpackte, erinnerte sie noch einmal an die Termine der nächsten Spielenachmittage: Am 19. Mai, am 8. September und dann noch einmal im November verwandelt sich die Schnepker Schützenhalle ab 15 Uhr wieder in eine Spielhölle. bt