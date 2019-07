Schnelles Internet für Unternehmen

Beim Business-Lunch in Syke geht es an diesem Tag erst um die Wurst – und dann um den Glasfaseranschluss für Geschäftskunden. Dazu referierten unter anderem Claudia Pelzl und Maximilian Broft (3.v.l.) von Nordischnet. Für zukünftige Beratungen steht Christof Mazur (l.) zur Verfügung. Foto: Husmann

Syke - Von Janna Silinger. Der Beginn des Glasfaserausbaus im Landkreis Diepholz nähert sich mit großen Schritten. Noch bis zum 31. August haben sowohl Privat- als auch Geschäftskunden die Möglichkeit, mit Nordischnet einen Vertrag abzuschließen und ihre Immobilie kostenlos an das Netz anschließen zu lassen. Für Privatkunden gibt es nach wie vor dienstags zwischen 16 und 19 Uhr im Rathaus Syke die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Was Geschäftskunden angeht, stand die Thematik gestern beim Syker Business-Lunch im Vordergrund.

Bürgermeisterin Suse Laue macht zu Beginn auf die Bedeutung des Projekts aufmerksam. „Der Landkreis hat viel Geld in die Hand genommen.“ Doch im Vordergrund stehe gute Versorgung mit schnellem Internet, unabdingbar für das Vorankommen der Stadt. Das betont auch Günter Klingenberg, Wirtschaftsförderer des Landkreises. Er hebt noch einmal die enormen Zahlen hervor: „2 000 Kilometer Trassenbau, 15 300 unterversorgte Gebäude.“ Und auch im Raum Syke gebe es viel Bedarf. Das Kupfernetz, was derzeit noch die meisten Häuser versorgt, hätte die Deutsche Bundespost „irgendwann mal unter die Erde geschmissen“, so Maximilian Broft von Nordischnet. Bei der Flut an Daten, die immer größer werde, sei das nicht mehr zeitgemäß. Doch auch wer sich gegen einen Vertrag mit Nordischnet entscheidet, kann für 799 Euro seine Immobilie anschließen lassen, betont Broft. Ein Punkt, den er auf Nachfrage aus dem Publikum hervorhebt: Ein Anbieterwechsel ist definitiv möglich. „Wir wollen nicht als die fiesen Monopolisten wahrgenommen werden.“ Er betont, dass Nordischnet jedes interessierte Unternehmen gern persönlich und detailliert berät.

Der letzte Aspekt, der einige Syker Unternehmer betrifft: Zuerst sind die weißen Flecken an der Reihe. Viele der Firmen befinden sich allerdings im Bereich schwarzer Flecken. Sie können sich trotzdem an das Glasfasernetz anschließen lassen, es werde nur länger dauern, bis sie an der Reihe sind, erklärt Claudia Pelzl, Projektleiterin von Nordischnet. Doch sie versichert, dass niemand auf der Strecke bleiben wird. Es gehe schneller, wenn betroffene Unternehmen gemeinsam Interesse bekunden. Wo sich das eigene Unternehmen befindet, könne auf der Internetseite des Landkreises abgelesen werden.

Auch Landrat Cord Bockhop war nach Syke gekommen, um die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu loben. „Damals wurden wir im ländlichen Raum hängen gelassen“, erzählt er. Doch der Landkreis habe sich den Herausforderungen angenommen und sie erfolgreich bewältigt.

Infos und Kontakt:

www.nordischnet.de/ diepholz-kontakt