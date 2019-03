Schneller und hartnäckiger als die Lehrer

Zweites Wiedersehen: Finnische Schüler aus Helsinki zu Gast am Syker Gymnasium

+ Auch bei der Kreiszeitung waren die Besucher aus Finnland zu Gast: Im Rahmen einer Führung besichtigten sie gestern das Druck- und Verlagshaus am Ristedter Weg. Foto: Gerd Rohlfs

Syke - Von Juraj Sivulka. Als vor fünf Jahren das vom Syker Gymnasium initiierte Comenius-Projekt, an dem Schulen aus sieben europäischen Ländern teilnahmen, zu Ende ging, wünschte man sich, dass manche Kontakte über eine längere Zeit bestehen bleiben. So richtig sicher war sich damals aber keiner. Doch die Kontakte blieben, und so weilen diese Woche wieder 18 Schüler aus Helsinki in Syke.