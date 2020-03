Schneller als gedacht

Im Sommer Alarmierung digital

Landkreis Diepholz – „Nach den Sommerferien läuft die Alarmierung in allen Kommunen digital“, so Klaus Speckmann als Leiter des Fachdienstes Bevölkerungsschutz im Landkreis Diepholz. Im Fachausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung, der unter der Leitung von Ingrid Söfty (CDU) in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Barrien tagte, nannte der Fachdienstleiter vier entscheidende Zahlen: