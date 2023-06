Rettungsdienst im Landkreis Diepholz: Neues Medikament im Einsatz

Von: Anke Seidel

Alle Notfallsanitäter im Rettungseinsatz sind für den Einsatz von Nalbuphin geschult worden. Symbo © Sigi Schritt

Der Landkreis Diepholz gehört zu den ersten, die das Schmerzmittel Nalbuphin im Rettungsdienst einsetzen. Das Besondere daran ist: Alle Notfallsanitäter sind geschult worden und dürfen es verabreichen, es benötigt dafür keinen Notarzt – ein entscheidender Vorteil im Flächenlandkreis.

Landkreis Diepholz – Es kann jeden treffen: Bei einem Unfall Verletzungen zu erleiden, ist eine traumatische Erfahrung. Deshalb ist es besonders wichtig, dem Patienten so schnell wie möglich zu helfen. Im Landkreis Diepholz können Patienten im Rettungsdienst jetzt in weniger als zwei Minuten von ihren Schmerzen befreit werden – durch das Medikament Nalbuphin.

Möglich ist dessen Einsatz durch die Aktualisierung des Schmerztherapiekonzeptes im Rettungsdienst. Darüber berichtete Klaus Speckmann als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bevölkerungsschutz im Fachausschuss für Bevölkerungsschutz, Verkehr und Sicherheit. „Wir gehören in der Region zu den ersten, die dieses Medikament einsetzen“, betont Klaus Speckmann. Der große Vorteil von Nalbuphin: „Man braucht keinen Notarzt für die Gabe des Medikaments.“ Will heißen: Notfallsanitäter können es verabreichen, was im Flächenlandkreis Diepholz mit zum Teil langen Fahrtwegen ein enormer Vorteil ist.

Für den Einsatz von Nalbuphin intensiv geschult

Alle Notfallsanitäter im Rettungseinsatz sind für den Einsatz von Nalbuphin intensiv geschult worden. „Sie haben die Schulung mit einer Prüfung abgeschlossen“, berichtet Klaus Speckmann.

Dr. Hendrik Weseloh, der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Diepholz, hat die Notfallsanitäter selbst geschult. Er hat sich für den Einsatz des neuen Schmerzmittels stark gemacht und sich zuvor sorgfältig über die Erfahrungen mit Nalbuphin informiert – im engen Austausch mit den ärztlichen Leitern der Rettungsdienste, die das Medikament schon im Einsatz haben. Das sind nicht viele: Nur ein kleiner Teil der Rettungsdienste in Deutschland setzt bisher auf Nalbuphin, aber es werden mehr: Nach dem Landkreis Diepholz habe nun auch der Landkreis Osnabrück das Medikament im Einsatz, berichtet Dr. Weseloh.

Einführung von Nalbuphin

„Wir haben uns von anderen Landkreisen beraten und unterstützen lassen“, erklärt der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Diepholz zur Einführung von Nalbuphin. Mittlerweile sind schon mehr als 50 Patienten mit diesem Medikament behandelt worden. „Mit gutem Erfolg bei guter Patientensicherheit“, sagt Dr. Weseloh, der über jede einzelne Anwendung einen Bericht bekommt. Alle wertet er persönlich aus. Bisheriges Ergebnis: „Es hat keine Komplikationen gegeben.“ Er freut sich außerdem über die „große Bereitschaft und die große Motivation“ der Notfallsanitäter, die mit erfolgreicher Prüfung ein „lokales Zertifikat“ erworben hätten.

Die Ausbildung zum Notfallsanitäter hatte 2015 die zum Rettungsassistenten abgelöst und ist mit einer höheren Qualifikation verbunden. Diese Fachkräfte sind so geschult, dass sie Patienten mit verschiedenen Schmerzmitteln, sprich Opiaten, an Bord behandeln könnten – aber nur theoretisch: „Das Betäubungsmittelgesetz bildet das nicht ab“, erklärt Hendrik Weseloh. Zwar sei auch Nalbuphin ein Opiat, „aber wegen seiner besonderen Wirkweise fällt es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz“. Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes verweist außerdem auf eine Reihe von Studien, die eine hohe Sicherheit des Medikaments bewiesen hätten.

„Die schnelle Hilfe ist ein Riesenvorteil“

„Die schnelle Hilfe ist ein Riesenvorteil“, betont Klaus Speckmann. Etwa 85 bis 90 Prozent der Patienten im Rettungsdienst, die unter Schmerzen leiden, können nach Einschätzung von Dr. Weseloh mit Nalbuphin behandelt werden. „Manchmal haben Patienten aber so starke Schmerzen, dass dieses Medikament nicht ausreicht“, so der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, „dann kommt der Notarzt dazu“. Nur er darf andere Opiate verabreichen. „Wir können jedem Patienten mit akuten Schmerzen helfen“, betont Dr. Weseloh.

Die Wahl des Medikaments richte sich nach der Ursache der Schmerzen. Es sei schließlich ein gravierender Unterschied, ob es sich um Bauchschmerzen oder solche durch Verletzungen verursachte handele. Die Gabe von Nalbuphin durch die Notfallsanitäter sei eine Möglichkeit. „Wir schaffen die Notärzte ja nicht ab“, betont der Mediziner ganz bewusst. Sie kümmern sich selbstverständlich auch weiterhin immer dann um die Patienten, wenn es geboten ist.

Nalbuphin kann bei Kindern ab drei Jahren angewendet werden. Aber es gibt auch Kontra-Indikationen. Schwangere dürfen das Medikament nicht erhalten, ebenso wenig wie stark alkoholisierte Menschen.