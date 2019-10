Schnappatmung wegen Gülhan

Links: Gülhan Yanar hat gut Lachen. Als Gewinnerin eines bundesweiten Azubi-Wettbewerbs hat die Sykerin 20 000 Euro in die Kasse des Jugendhilfe-Vereins Intakt gespült. Rechts: Die übrigen Beteiligten bei der Übergabe am Mittwoch an der Bassumer Straße. Fotos: Michael Walter , Jantje Ehlers

Syke - Von Michael Walter. 20 000 Euro sind mächtig viel Geld. Vor allem, wenn du nicht weißt, wovon du die nächste Rechnung bezahlen sollst. Insofern überrascht Manuela Wieses erste Reaktion nicht weiter, als sie erfuhr, dass sie mal eben einfach so diese Summe bekommen sollte. „Ich hatte Schnappatmung“, sagt die Leiterin des Jugendhilfevereins Intakt. Und dass sie sowohl Schnappatmung als auch das Geld bekommen hat, ist ganz allein die Schuld von Gülhan Yanar.

„Gülhan ist quasi bei uns groß geworden“, erzählt Manuela Wiese. „Mindestens zehn Jahre“ ging sie bei Intakt fast täglich ein und aus. Inzwischen ist sie 23, hat einen Berufsabschluss in Systemgastronomie und möchte demnächst Automatisierungstechnik studieren. Gelernt hat sie zunächst bei McDonald's in Syke und zuletzt bei Nordsee in Bremen. Und zum Ende ihrer Ausbildung hat sie einen bundesweiten Wettbewerb gewonnen – wodurch schließlich die 20 000 Euro zusammengekommen sind.

Dabei ging es darum, ein neues Gericht zu kreieren und es hypothetisch zu vermarkten. Das Gewinner-Team durfte sein Gericht dann einen Monat lang „in echt“ auf der Karte der Gastronomiekette L'Osteria anbieten und von jeder verkauften Portion einen Euro für einen sozialen Zweck einstreichen.

Gülhan und ihr Team hatten mit einem Pasta-Rezept gewonnen: Rigatoni, Hähnchenbrust, Sahnesoße und Salbei. Allein schon der Schritt vom Rezept auf dem Papier bis zum realen Gericht im Restaurant bietet Stoff für einen halben Roman: Nach München fahren, Probekochen, Verkosten, Rezeptur aufs Gramm genau abstimmen, damit es in allen Restaurants gleich schmeckt, und dergleichen.

„Wir haben gedacht: Wenn am Ende 10 000 Euro dabei rumkommen, ist das viel“, sagt L'Osteria-Sprecherin Samanta Dörfler. „Das Gericht war gut. Aber wir hatten August. Wer isst da sowas? Wir waren sprachlos, als wir gemerkt haben, wie gut das lief.“ Kann also durchaus sein, dass Gülhans Gewinner-Gericht irgendwann den Weg auf die reguläre Karte findet.

Dass sie das Geld gerne Intakt spenden würde, stand für Gülhan Yanar nie in Frage. „Intakt war mein zweites Zuhause“, erzählt sie. Und als sie ihrem Team erklärte, was Intakt ist und unter welchen Umständen der Verein arbeitet, hatte sie ihre Mitstreiter im Handumdrehen überzeugt.

Intakt leistet Hilfestellung bei der Integration von Kindern und Jugendlichen ausländischer Herkunft. Das reicht von der Hausaufgabenhilfe über Unterstützung während der Berufsausbildung bis zur speziellen Projektarbeit. „Wir helfen jungen Leuten, das Leben in Deutschland zu verstehen“, erklärt Manuela Wiese. „Eines unserer Hauptthemen ist dabei: Wie funktioniert Demokratie?“

Aber Intakt ist noch mehr: „Es ist ein Treffpunkt, der Jugendliche von der Straße holt“, sagt Kymet Tasdelen, 24 und wie Gülhan Yanar mit Intakt groß geworden. Gülhan nickt zustimmend und erklärt: „Dieses Rumlungern hat dadurch ein Ende. Ich bin selbst in zweiter Generation in Deutschland geboren. Trotzdem war es bei uns nicht normal, seine Freunde nachmittags mit nachhause zu bringen.“ Und das, sagt sie, geht heute ganz vielen noch immer so.

Für Manuela Wiese war es in mehrfacher Hinsicht „ein Riesengeschenk“, dass Gülhan Yanar Intakt mit dieser Spende bedacht hat. „Uns gibt es jetzt seit 15 Jahren. Seitdem haben wir noch nie neue Möbel bekommen.“ Das Geld, das der Verein von der öffentlichen Hand erhält, reicht gerade mal für Miete, Nebenkosten und Personal. Alles, was darüber hinaus geht, muss Intakt einwerben. „Wir leben eigentlich nur von Luft und Liebe.“ Neue Tische und Stühle möchte Manuela Wiese anschaffen, vielleicht einen funktionierenden Beamer und die tristen Fenster ansprechend gestalten. Und mehr Raum schaffen. Wie, weiß sie noch nicht so genau. Aber sie ist sicher: 20 000 Euro helfen dabei ganz enorm.