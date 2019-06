108 Schmetterlinge fliegen aus

Syke - Von Michael Walter. Als um 12.16 Uhr gestern die Tür zum Forum der Realschule aufging, lag eine eigenartige Stimmung in der Luft. Lehrer schüttelten die Hände von Schülern und Eltern, Freunde und Freundinnen klatschten sich ab oder nahmen einander in die Arme. Und fast alle wirkten dabei fröhlich, erleichtert und ein bisschen traurig zugleich. So wie das halt meistens ist, wenn ein Abschlussjahrgang aus der Schule verabschiedet wird. Da hat dann eben der eine oder die andere beim Lächeln eine Träne im Knopfloch.

108 Zehntklässler hatten das Forum knapp zweieinhalb Stunden zuvor als Schüler betreten. Als Ehemalige standen sie jetzt im Foyer. Die meisten von ihnen werden weiter zur Schule gehen. „Genießt die kurze Pause“, hatte ihnen ihr Schulleiter Rolf Rosenwinkel in seiner Ansprache mit auf den Weg gegeben. „Nach all diesen Klassenarbeiten und dem Prüfungsstress habt ihr euch die verdient. Ihr braucht aber mindestens nochmal den gleichen Aufwand, um das im Leben zu erreichen, was ihr euch vorgenommen habt.“

Das diese Ziele über das Suchen nach Geld, Macht und Ruhm hinausgehen, wünschte Rosenwinkel seinen Absolventen ebenso herzlich wie ernsthaft. Denn die erlebten Tag für Tag in den Medien: „Mit Dummheit kann man heute viel Geld verdienen.“ Da habe die Wirklichkeit von heute die Satire von einst – Rosenwinkel zitierte einen Text von Harald Schmidt – längst überholt. „Geld ist nicht alles. Gesundheit, Freunde und Bildung sind für ein erfülltes Leben notwendig.“ Und zum Schluss gab er den Absolventen auf den Weg: „Schätzt euch realistisch ein, reflektiert die kleinen Dinge im Leben. Mischt euch ein. Und habt eine handylose Zeit – wenigstens im Restaurant oder wenn ihr einen Kinderwagen schiebt.“

Bürgermeisterin Suse Laue widmete sich in ihrem Grußwort auch den Eltern und Lehrern als Wegbegleiter, denen sie Respekt aussprach. Den Schülern wünschte sie „von ganzem Herzen eine glückliche Zukunft“.

Als Vertreterin der Kirche sprach Pastorin Albertje van der Meer und wünschte, „dass man sagen kann: Das war ein guter Jahrgang und ich würde gerne den einen oder anderen wiedersehen und wissen, was aus ihm geworden ist“.

Christiane Lutterbach sprach für den Elternrat und den Förderverein.

Viel Beifall erhielten die Schülersprecher Erik Buck und Renée Lührs-Schulten für ihre kurze Ansprache. Beide gehören selbst zum Abschlussjahrgang. „Alles war so neu und man fühlte sich wie ein Zwerg neben den Zehntklässlern“, erinnerten sie sich an ihren ersten Tag auf der Realschule. „Angekommen sind wir hier als kleine Raupen, deren Welt noch aus Playmobil und Barbie bestand. Heute gehen wir als Schmetterlinge. Danke für sechs unvergessliche Jahre.“

Im Lauf der Jahrzehnte ist an der Realschule Tradition geworden, dass die Klassenlehrer des Abschlussjahrgangs einen aktiven Beitrag zur Entlassungsfeier leisten. Oft in Form eines Sketches oder einer kabarettistischen Einlage. In diesem Jahr standen Frank Bültmann, Christian Reincken, Isabell Baier und Martina Wriedt auf der Bühne im Forum. Vielmehr: Sie saßen. Und machten Pause auf der Klassenfahrt. Gerade eben hat der Bus die Schüler an ihrem Ausflugsziel ausgespuckt, und die Lehrer haben endlich Ruhe. Beim Pausengetränk – natürlich nur Mineralwasser (was bei den Schülern durchaus Gelächter auslöste) – ließen sie die letzten Jahre im Gespräch Revue passieren. Dabei brachten sie geschickt etliche Insiderwitze an die jeweils richtige Adresse.

Mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse war noch nicht Schluss: Für besonderes soziales Engagement zeichnete Rolf Rosenwinkel Antonia Dempewolf, Leonie-Chantal Schneider, Vanessa Kummerow und Ronja Krüger aus. Als Klassenbeste ehrte er Nils Timmermann, Daniel Taskin, Kerstin Mielke und Mathis-Fynn Dunker.

Das Finale bildete – auch das hat Tradition – der Chor der Absolventen. Das Abschiedslied des 10. Jahrgangs war „An guten Tagen“ von Johannes Oerding.