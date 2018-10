Schlimmer war nur die Pest im Mittelalter: Die Spanische Grippe in Syke

Eines der wenigen zeitgenössischen Fotos im Zusammenhang mit der Spanischen Grippe in der Region: Russische Kriegsgefangene beerdigen im Dezember 1918 auf dem Rieder Friedhof einen an der Grippe gestorbenen Kameraden. An der Bestattung nahmen auch viele deutsche Soldaten der aktiven Armee und noch mehr alte Soldaten des Kriegervereins Riede-Felde-Heiligenbruch teil, die dem Verstorbenen mit Musik und Fahne die letzten Ehrenbezeugungen erwiesen.

Syke - Von Michael Walter. „Die Grippe fordert zwar verschiedene Opfer, doch sind Befürchtungen nicht begründet. Abgesehen von Ausnahmen verläuft sie gutartig“, schrieb die Kreiszeitung im Oktober 1918. Eine krasse Fehleinschätzung.

Denn das, was da vor 100 Jahren über die Menschen in der Region hereinbrach, war nicht weniger als die schlimmste Epidemie seit der Pest im Mittelalter: Die Spanische Grippe. Von 1918 bis 1920 starben an ihr weltweit etwa 50 Millionen Menschen. Fünfmal mehr als im Ersten Weltkrieg.

Dem Krieg verdankt die Grippe auch ihren Namen: Spanien war damals neutral und hatte daher eine vergleichsweise liberale Presse. Die kriegführenden Staaten unterdrückten dagegen Berichte über Massenerkrankungen. Und so gab es die ersten Zeitungsberichte über die Grippewelle aus Spanien.

Ihren Ursprung hatte die Krankheit – soweit sind sich die Forscher heute relativ sicher – in den USA, wahrscheinlich in Kansas. Irgendwann zwischen Herbst 1917 und Frühjahr 1918 ist vermutlich ein Geflügelpest-Virus mutiert und auf Menschen übergegangen. Für Anfang 1918 ist dort eine Grippewelle registriert, die sich durch ihren auffallend schnellen Verlauf und erheblich stärkere Symptome von „normalen“ Grippewellen unterschied.

In ein Ausbildungslager eingeschleppt

Anfang März schleppten junge Männer aus dieser Gegend den Erreger in ein Ausbildungslager der US Army ein, wo innerhalb von drei Wochen über 1000 Rekruten schwer erkrankten und 38 von ihnen starben. Mit Truppentransporten gelangte das Virus dann nach Europa, wo im April die ersten Krankheitsfälle gemeldet wurden. Anfang Mai erreichte es das Deutsche Reich. Im Sommer war es in Syke.

Diese erste Welle fiel noch vergleichsweise glimpflich aus. „Die ‚spanische Krankheit‘ hat auch bei uns ihren Einzug gehalten“, schreibt die Syker Zeitung am 5. Juli. „Verschiedentlich erkrankten hier Personen unter Influenza-Erscheinungen“. Bisher seien die Fälle „fast alle durchaus harmlos, wenn auch subjektiv das Befinden recht schlecht sein kann. Todesfälle sind bisher nicht bekannt geworden. Ein Grund zur Beunruhigung ist nicht gegeben, die Erkrankung hat einen durchaus harmonischen Charakter.“

Erreger mutiert zum Killer-Virus

Das sollte sich ändern. Drei Monate später setzte die zweite Grippewelle ein. Am 8. Oktober meldet die Syker Zeitung: „Die Grippe, die bereits vor einigen Monaten in der hiesigen Gegend auftrat, dann aber verschwunden war, hat sich wieder eingestellt. Sie macht sich bedeutend unangenehmer bemerkbar als vor Monaten. In benachbarten Kreisen tritt die Grippe schwer auf und hat schon verschiedentlich Todesopfer gefordert.“

Drei Tage später ist bereits von überfüllten Krankenhäusern und einer „ganzen Reihe von Sterbefällen“ in der Region die Rede. Als Schutzmittel empfiehlt die Zeitung: Gurgeln mit Salzwasser und Schnupfensalbe. Kinder sollten nicht barfuß laufen.

Am 18. Oktober heißt es: „Verschiedene Betriebe müssen still liegen, da das gesamte Personal erkrankt ist; ganze Familien liegen hier darnieder. Aerzte und Apotheker müssen harte Arbeit leisten.“

Am 29. Oktober berichtet die Zeitung: Das Innenministerium berät über die vorübergehende Schließung von Theatern und Kinos. Die Schulen sind zu diesem Zeitpunkt in den meisten Orten bereits geschlossen; Anfang November ziehen Leeste, Erichshof und Melchiorshausen nach.

Höhepunkt im November

Ihren Höhepunkt in der Region erreicht die Grippewelle wohl im November. Am 23. November berichtet die Syker Zeitung aus Bruchhausen-Vilsen: „Wohl zu keiner Zeit waren die Beerdigungen auf unserem Friedhof so zahlreich wie jetzt.“

Über den Winter beruhigt sich die Lage spürbar. Ende Februar 1919 meldet sich die Krankheit jedoch zurück: „Die Grippe tritt in letzter Zeit erneut an vielen Orten wieder auf“, schreibt die Syker Zeitung am 25. Februar. „Diesmal scheint es, als wenn die Seuche mehr das Alter als die Jugend aufsucht, unter der sie im vorigen Herbst viele Opfer gefordert hat. Auch jetzt ist ihr Charakter meist sehr ernsthaft, so daß ihr viele Personen erliegen.“

Und im Januar 1920 kommt die Grippe sogar ein viertes Mal. „Besonders ist Lahausen von der Seuche befallen“, heißt es in der Syker Zeitung vom 11. Januar 1920. „Haus bei Haus liegen dort die Kranken. Die Krankheit zeigt gegen die früheren Epidemien einen milden Charakter; ein Opfer hat sie noch nicht gefordert.“ Anders in Osterholz: Dort forderte die Grippe „in der Familie Bothmer innerhalb weniger Tage 3 Opfer“, heißt es. „Großmutter, Mutter und Kind wurden zugleich in einem Grabe beerdigt“ – auf dem Friedhof in Barrien am 5. Februar 1920.

Weniger dramatisch als in Berlin

Obwohl genaue Zahlen fehlen, scheint die Spanische Grippe im Bereich des heutigen Landkreises Diepholz weniger dramatisch verlaufen zu sein als in anderen Gegenden. Allein im Oktober und November 1918 registrierten die Behörden in New York 60.000 Grippetote. In Berlin waren es im gleichen Zeitraum 40.000.

„Vermutlich gehörte unser Gebiet nicht zu den am stärksten betroffenen Regionen“, schätzt der Historiker Hermann Greve, der als Stadtarchivar in Syke und als Gemeindearchivar in Weyhe arbeitet. Zwar sei die Quellenlage insgesamt eher bescheiden. „Fest steht allerdings: Weder die Sterbebücher der Standesämter noch der Kirchengemeinden lassen den Schluss zu, dass es 1918 bis 1920 in unserem näheren Umfeld so etwas wie ein Massensterben gegeben hätte.“