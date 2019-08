Schimpftirade gegen Polizisten

Syke - Von Dieter Niederheide. Weil er zwei Polizisten, die gegen ihn einschreiten mussten, mit Beleidigungen attackierte, wurde ein Syker (22) unter Einbeziehung einer bereits gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Trotz einer Reihe von Vorstrafen setzte der Strafrichter des Amtsgerichts Syke die Strafe zur Bewährung aus.

Der junge Mann, der inzwischen in einer Nachbarstadt lebt, muss ein Seminar gegen seine Aggressionen fortsetzen, die insbesondere im Zusammenhang mit Alkoholkonsum zu Tage treten. Das wurde auch am 17. April deutlich, als es seinetwegen in Syke zu einem Polizeieinsatz kam.

Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Streifenwagen aus, weil der Syker für sie kein Unbekannter war. Er hatte sich auf einer Feier aggressiv aufgeführt. Die Beamten fanden ihn am Boden liegend vor. Ein Mann soll ihn festgehalten haben, um weitere Attacken zu verhindern.

Der Angeklagte räumte ein, am Tattag stark alkoholisiert gewesen zu sein. An die Ereignisse könne er sich so recht nicht erinnern. Umso mehr konnten sich als Zeugen zwei damals eingesetzte Polizeikommissare erinnern.

Man habe dem Angeklagten Handfesseln anlegen müssen, er sei jedoch zeitlich nicht desorientiert gewesen. Es seien vom Angeklagten unentwegt Beleidigungen ausgestoßen worden. Beispiele: „Scheiß Kanake“, „Hurensohn“, „Scheiß Deutscher“ und dazu übelste obszöne Ausdrücke. Ein weiterer Kommissar sagte aus, die Beleidigungen hätten sich vom Tatort bis zur Polizeizelle hingezogen. Die Beamten hatten daraufhin Strafantrag wegen Beleidigung gestellt. Einem Kommissar war der Syker kein Unbekannter. „Ich kenne ihn von anderen Einsätzen“, sagte er.

Trotz seiner Jugend war der Mann schon erheblich strafrechtlich aufgefallen und unter anderem mit Jugendarresten belegt worden. In der Urteilsbegründung machte der Strafrichter dem Angeklagten klar, dass er, wenn er sich weiter derart verhalte, im Gefängnis lande. „Die Polizisten setzen ihr Leben bei Einsätzen auch für Sie aufs Spiel“, machte der Strafrichter dem Verurteilten deutlich und hob hervor: „Einen Scheiß Kanaken gibt es in Deutschland nicht.“ Des Richters Rat an den Mann, der inzwischen Arbeit haben soll: „Lassen Sie die Finger vom Alkohol, bevor Sie großen Schaden anrichten.“