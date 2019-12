Plötzlich war der Schimmel da: Ehepaar sucht verzweifelt nach neuer Wohnung

Das hätten sich Klaus und Heide Borrack noch vor Kurzem nicht mal träumen lassen: Dass sie auf ihre alten Tage nochmal so eine Krise durchleben müssten. Im Herbst hatten sie ihr letztes Geld in ihren Umzug von Felde nach Barrien investiert. Und jetzt erweist sich ihr neues Zuhause als unbewohnbar: Schimmel!

Klaus und Heide Borrack haben ein böses Erwachen erlebt

Nach ihrem Umzug von Felde nach Barrien entdeckten sie Schimmel in der Barrier Wohnung

entdeckten sie in der Das Rentner-Ehepaar sucht nun verzweifelt eine neue Wohnung

Barrien - Die Verzweiflung steht den Beiden – 82 und 75 Jahre alt – ins Gesicht geschrieben. „Wir sind fertig mit den Nerven“, sagt Klaus Borrack. „Nachts schlafen wir höchstens noch zwei Stunden, weil uns so viel durch den Kopf geht.“

Das hängt mit ihrer Vorgeschichte zusammen. 2013 waren Klaus und Heide Borrack von Chemnitz zu ihrer Tochter nach Felde gezogen. Praktisch die gesamten Ersparnisse ihres Lebens hatten sie in das Zwei-Parteien-Haus gesteckt, dass die Tochter mit dem Schwiegersohn dort gebaut hat. „Leider ohne uns das mit einem Eintrag im Grundbuch absichern zu lassen“, erzählt Klaus Borrack. „Wir waren naiv.“

Wohnung in Barrien wie eine glückliche Fügung

Es kam wie in einem schlechten Film: Die Tochter ist inzwischen geschieden, mit dem Ex-Schwiegersohn gab’s heftigen Streit und Borracks mussten Hals über Kopf ausziehen. Haus weg, Geld weg. Zumindest erstmal bis auf Weiteres.

Wie eine glückliche Fügung kam es ihnen vor, als sie in einem älteren Wohngebiet in Barrien eine Wohnung fanden. Erdgeschoss, drei Zimmer, Küche, Bad für knapp unter 500 Euro plus Nebenkosten. Besichtigt – da waren die Maler grad im Haus, weiß Heide Borrack noch genau – Zuschlag erhalten, unterschrieben. Ein Sechser im Lotto, schien es. „Im Bad war ein bisschen Schimmel am Fenster“, erzählt Heide Borrack. „Aber da hab ich gedacht: Das kriegst du ganz leicht wieder sauber.“

Umzug nach Barrien: Böses Erwachen nach Wochen

Im Oktober sindBorracks in Barrien eingezogen. Fünf Wochen später kam das böse Erwachen. „Ich hatte ein Schneidebrettchen nach dem Spülen an die Wand gelehnt“, sagt Klaus Borrack. „Als ich es das nächste Mal wieder brauchte, war die Rückseite voller Schimmel.“

Das Paar war alarmiert. Mit der Taschenlampe leuchtete es in die Fugen zwischen Küchenzeile und Außenwand und fand große Schimmelflecken. Borracks rückten daraufhin auch im Schlafzimmer, das an derselben Außenwand liegt, die Möbel ab. Das gleiche Bild: Handtellergroße Schimmelflecken mit Geflecht, das bereits zentimeterdick auf der Wand blüht. Und auch im Badezimmer breitet sich der Schimmel inzwischen aus.

+ An zwei Außenwänden wächst großflächig der Pilz. Ihr Vermieter gibt ihnen die Schuld.

Der Vermieter weist jede Schuld von sich. „Wir haben die Wand gemessen“, sagt er auf Nachfrage der Kreiszeitung. „Die ist trocken. Den Schimmelbefall haben die Mieter selbst verursacht. Durch falsches Lüften und Heizen.“ Für Borracks die Standard-Ausrede in solchen Fällen, aber gleichzeitig wie ein Stich ins Herz. „Wir haben inzwischen über den Mieterschutzbund herausgefunden, dass schon unser Vormieter denselben Ärger hatte“, sagt Klaus Borrack.

Wer auch immer nun Recht hat: Fakt ist, weder Borracks noch der Vermieter haben ein Interesse an der Fortsetzung des Mietvertrags. „Wenn sie eine neue Wohnung finden, können sie sofort ausziehen“, so der Vermieter zur Kreiszeitung.

Rentner-Ehepaar hat keine finanziellen Reserven mehr

Aber genau das ist das Problem. Borracks kriegen zusammen zwar eine sehr ansehnliche Rente – er war in der DDR Maschinenbauingenieur und hat nach der Wende Aufzüge gebaut, sie hatte jahrzehntelang die Finanzbuchhaltung einer industriellen Großbäckerei geführt – trotzdem haben sie keine finanziellen Reserven mehr. „Für den Umzug nach Barrien mussten wir schon einen Kredit aufnehmen“, erzählt Klaus Borrack. „Das ist in unserem Alter gar nicht so einfach.“ Und in dem Preissegment, das sie sich leisten können, ist der Wohnungsmarkt so gut wie leer gefegt.

+ An zwei Außenwänden wächst großflächig der Pilz. Ihr Vermieter gibt ihnen die Schuld.

Eine Wohnung, die sie in den letzten Tagen besichtigt haben, hat ein anderer Interessent bekommen, von einer anderen haben sie von sich aus die Finger gelassen – Heide Borrack: „Da war die Außenwand genauso feucht“ – und Wohnungen im zweiten Obergeschoss ohne Fahrstuhl kommen nicht in Frage. Seit einem schweren Arbeitsunfall kann Klaus Borrack kaum laufen. Weitersuchen lautet also die Devise. „Was bleibt uns sonst auch übrig?“ Denn eines ist den Beiden klar: „Hier können wir nicht bleiben.“