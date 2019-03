Warum die Tempo-30-Zone an der Sudweyher Straße nicht funktioniert

Barrien - Von Michael Walter. Es hat schon Konzerte gegeben, die nicht so gut besucht waren: Etwa 50 Menschen verfolgten am Donnerstagabend die Sitzung des Barrier Ortsrats mit.

Die meisten werden wohl nicht gekommen sein, weil das Gremium erstmals im neuen Gemeindezentrum der Kirchengemeinde tagte. Es standen ein paar durchaus spannende Themen auf der Tagesordnung.

Zum Beispiel hatte der Ortsrat ein weiteres Mal das Thema Zebrastreifen beim Edeka-Markt an der Sudweyher Straße aufgerufen. Als externen Sachverständigen hatte er dazu Wolfgang Rehling eingeladen, der bei der Polizeiinspektion Diepholz für den Bereich Straßenverkehr zuständig ist.

Seine Botschaft dürfte dem Gremium nur teilweise gefallen haben. „Ein Zebrastreifen in einer Tempo-30-Zone ist rechtlich möglich“, schloss Rehling sein ausführliches Referat. Die Einschränkung folgte jedoch auf dem Fuß: „Er muss aber einer verkehrsrechtlichen Prüfung standhalten.“

Stadt spricht sich Zebrastreifen aus

+ Diese Tempo-30-Zone funktioniert nicht. Weil sie eigentlich gar keine ist, Wolfgang Rehling, Polizeiinspektion Diepholz. Das heißt im Klartext: Er wäre nur erlaubt, wenn sowohl eine bestimmte Mindestanzahl von Fußgängern pro Stunde die Straße überqueren als auch eine bestimmte Mindestanzahl von Autos pro Stunde nachweisbar ist. Exakt das, was die Stadtverwaltung bei früheren Gelegenheiten auch immer zu diesem Thema gesagt hat. Nur mit dem Unterschied, dass die Stadt auch gleich behauptet, die von ihr ermittelten Zahlen gäben einen Zebrastreifen dort nicht her.

Für Wolfgang Rehling liegt das wahre Problem ganz woanders. „Diese Tempo-30-Zone funktioniert nicht. Weil sie eigentlich gar keine ist.“ Breite Fahrbahn, relativ gerade Strecke, Nebenanlagen links und rechts: Da müsse sich niemand wundern, wenn Tempo 30 dort nicht vermittelbar sei.

Als Ortsbürgermeister Manfred Nienaber anregte, auch den weiteren Verlauf der Sudweyher Straße bis zum Netto-Markt zur Tempo-30-Zone zu erklären – mit dem Ziel „dass dann dort zumindest nicht schneller als 50 gefahren wird“ – sträubten sich Rehling „alle Nackenhaare. Sie haben eine Tempo-30-Zone, die schon auf 200 Metern nicht funktioniert, und wollen Sie auf zwei Kilometer verlängern?“

Straße müsse umgestaltet werden

Einfach nur ein Schild aufstellen, bringe nichts, weiß Rehling aus Erfahrung. „Das haben wir 60 Jahre so gemacht. Mit der Folge, dass sich heute niemand mehr an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Sie müssen die Straße umgestalten. Da müssen die Radfahrer rauf, da müssen parkende Autos stehen. Dann ist der Verkehr auch langsam. Dann funktioniert auch Tempo 30.“

Seine Empfehlung an den Ortsrat: „Machen Sie sich jetzt schon Gedanken, wie Sie diese Straße baulich umgestalten wollen, und nutzen Sie die Gelegenheit, wenn dann mal der Kanal saniert wird oder ähnliche große Baumaßnahmen anstehen.

Bauamtsleiter Hein Sievers brachte am Ende nochmals das Thema Edeka-Erweiterung aufs Tapet. Im Zusammenhang damit soll (wie berichtet) die Einmündung Sudweyher Straße / Im Sande zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Und an diesem Kreisverkehr werde dann auch ein Zebrastreifen gebaut. „Wir haben gerade heute eine offizielle Mitteilung bekommen, dass die noch offenen Grundstücksfragen jetzt geklärt sind und die Verträge beim Notar liegen“, so Sievers. „Da geht es also jetzt tatsächlich auch weiter.“

Zurückgestellt hat der Ortsrat die Benennung der Straßen im Baugebiet Moorheide nach verdienten Barrier Persönlichkeiten. Grund war der Hinweis eines Besuchers der Sitzung, einer der dafür vorgesehenen Namen sei „belastet“. Heißt: Die betreffende Person soll im Dritten Reich Mitglied der SS gewesen sein. Dem Ortsrat war das neu. Eine Überprüfung durch das Stadtarchiv habe im Vorfeld keine Hinweise darauf ergeben, hieß es. Ortsbürgermeister Manfred Nienaber bat die Stadtverwaltung um eine erneute Prüfung und vertagte das Thema auf eine spätere Sitzung.