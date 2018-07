Schienen liegen in der Familie

Lukaschewskys bauen Gartenbahn-Anlage

+ © Heinfried Husmann Rund 60 Quadratmeter mit über 100 Metern Gleislänge umfasst ist die Gartenbahn-Anlage der Lukaschewskys. Die Burg im Vordergrund stammt von Playmobil. © Heinfried Husmann

Schnepke - Von Ulf Buschmann. Der Kleinbahn-Zug nimmt die Steigungen gekonnt. Das typische Geräusch der Dampflok hört sich zwar eher wie Ächzen an, doch das Gespann mit den vier Personenwagen kommt am Ende souverän oben an. Am Bahnhof treffen dann Personenzug und Schienenbus parallel ein. Ein fantastisches Bild. Heiko Lukaschewsky steht hinter seinem Steuerpult und regelt den Betrieb.