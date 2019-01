Kleiderbasar Barrien lockt mit fast 400 Anzügen, Kleidern, Schuhen und Accessoires

Ein schickes „kleines Schwarzes“ für Jule

Nicht nur Kleider und Anzüge, auch jede Menge schicke Schuhe gibt es in Barrien.

Barrien - Eine Riesenauswahl an festlicher Garderobe für Schulabschlussfeiern, Konfirmationen und ähnliche Feste für junge Damen und Herren verwandelte am Samstag das alt-ehrwürdige Pastorenhaus in Barrien in ein Textilhaus. Rechtzeitig vor den Konfirmationen hatten Mitglieder des Posaunenchores Syke-Barrien einen Basar für gebrauchte Festkleidung eingerichtet.