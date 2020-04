Schick und hell statt 60er-Jahre-ockerfarben

TuS-Chefin Sigrun Steinmetz und Pressesprecher Karsten Bödeker freuen sich über renovierte Duschen im Vereinsheim am Waldstation. Rund 40 000 Euro hat der Verein investiert. Landessportbund und Stadtsportring steuerten einen großen Teil als Zuschüsse bei. Foto: TuS Syke

Syke – Frisch renoviert, und dann wird die Saison unterbrochen: Rechtzeitig zum Beginn der Rückrunde erstrahlten die Duschen im Vereinsheim des TuS Syke am Waldstadion im neuen Glanz. Vereinschefin Sigrun Steinmetz und Pressesprecher Karsten Bödeker hatten gerade noch die letzten Fliesenreste weggeräumt, da wurde der Sportbetrieb eingestellt.

„Wir sind trotzdem froh, dass alle Arbeiten erledigt sind“, sagt Steinmetz.

Mehr als 40 000 Euro hat der TuS in die Erneuerung der zwei Duschräume investiert – schick und hell statt 1960er-Jahre-ockerfarben.

„Die Abwicklung mit Landessportbund und Stadtsportring hat bestens funktioniert“, sagt Karsten Bödeker. Es ist nicht die erste Sanierung in den vergangenen vier Jahrzehnten, wohl aber die umfangreichste, denn es wurde nicht nur für die Optik gearbeitet. Sigrun Steinmetz, hauptberuflich mit bautechnischen Dinge befasst, war regelmäßig vor Ort und erklärt: „Die neuen Duscharmaturen haben einen Legionellenschutz und lösen automatisch alle 24 Stunden aus, wenn sie nicht betätigt werden. Die Duschventile schließen mit einer Zeitautomatik.“ Bödeker erinnert sich noch an seine Jugendzeiten auf dem Fußballplatz. „Ganz früher gab es nur eine Armatur und einen Temperaturregler für alle Duschen.“ Bewegungsmelder für die Beleuchtung und die über Feuchtesensoren regulierte Lüftung runden die Arbeiten ab.

Knapp 80 Quadratmeter Bodenfliesen wurden verlegt und rund 60 m² Wandfliesen in den Duschen. Die Waschbecken und die Toiletten hatte der TuS schon vor einigen Jahren erneuert. „Aber über die alten Fliesen ist schon Michael Schulz gelaufen“, schmunzelt Bödeker in Erinnerung an den späteren Profi, der vor 40 Jahren das TuS-Trikot trug.

Die Fußballer werden noch die restlichen Malerarbeiten erledigen. Weitere Baumaßnahmen stehen im Eingangsbereich an, darüber wird der Verein in aller Ruhe beraten und entscheiden.

Die Mitgliederversammlung ist zunächst mal auf den 18. Mai verschoben worden. Dass der Hachelauf im Mai abgesagt worden ist (wir berichteten), bedauern Steinmetz und Bödeker, halten es aber für die richtige Entscheidung. „Manchmal denken wir natürlich an 2019 und sind froh, dass wir im Jubiläumsjahr keine solche Situation hatten. Festakt, Turnfest, Hachelauf, Rotweiße Nacht und Sportschau – alles hätte auf der Kippe gestanden.“