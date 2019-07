Scherben bringen eben doch Glück

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. „Scherben bringen Glück“: An dieses Sprichwort hatte sich Ulrich Reihs sicher erinnert, als er nach der langen, stimmungsvollen Partynacht des Barrier Schützenvereins am Sonntagmorgen zusammen mit Herbert Ruben die Scherben von zerdepperten Biergläsern einsammelte, die einige Chaoten hinterlassen hatten. Als Vorsitzender Heino Haake sich abends bei den vielen Mitgliedern bedankte, die sich an der Organisation dieses Schützenfestes beteiligt hatten, vergaß er auch diese beiden Altschützen nicht. Und dass Sprichwörter einen wahren Kern enthalten, zeigte sich bei der Proklamation, als Sportleiter Björn Fröhlich dem neuen Barrier Schützenkönig Ulrich Reihs die Königskette umhängte.

„Im vorigen Jahr hat das noch nicht geklappt. Aber jetzt freue ich mich“, strahlte der neue König, der diesen Titel vor Jonas Lampa und Norbert Sündermann gewonnen hatte.

Bei Herbert Ruben sorgte das „Scherbenglück“ beim Wettbewerb um den Titel „König der Könige“ unter neun Bewerbern immerhin noch für einen zweiten Platz hinter dem neuen „Kaiser“ Sven Runge.

Damenkönigin wurde Miriam Glümer vor Nicole Kokel, Alterskönig wurde Ehrenvorsitzender Helmut Gerken vor Armin Wittrock und Walter Huntemann. Ronja Krüger wurde vor Max Kewitsch Adjutant, und Andrian Krause setzte sich bei den Jugendlichen vor Tim Behlmer und Vize Stegemann-Auhage durch. Nachdem Thekla Smolny vor vier Wochen schon Kinderkönigin im Schützenverein Ristedt geworden war, gewann sie diesen Titel am Sonntag auch in Barrien vor Fiona-Maja Bange und ihrer Zwillingsschwester Tamara Smolny.

Für besondere Verdienste wurden Rolf Bittermann und Manfred Löhmann zu Oberschützen befördert. Fredy Huntemann und Johann Lehmkuhl wurden mit der Verdienstnadel des Vereins ausgezeichnet, und der Präsident des Schützenkreises, Walter Huntemann, zeichnete Ulrich Reihs mit der Verdienstnadel des Schützenkreises Niedersachsen-Weyhe aus.

Damit fand das Schützenfest 2019 noch ein sehr versöhnliches Ende, nachdem der erwartete Besucheransturm am Samstag nachmittags trotz des neuen Konzeptes wegen des Regenwetters ausgeblieben war. Aber schon am Abend war das Zelt beim Schützenball proppevoll, und am Sonntag kamen auch die Besucher, um sich bei den Hobbykünstlern umzuschauen und am Weinstand einen Schoppen zu genießen, während die Kinder sich auf der Hüpfburg, im Autoscooter und bei den anderen Angeboten austobten.

Auch die „After Work“-Party war am Freitag gut besucht. Festwart Thomas Seifarth, der sich über viel Lob für das neue Volksfest-Konzept freuen durfte, hatte diese Vorabendparty mit der Ausgabe der Pokale für die Firmen-Mannschaften aufgelockert. Auch diese Idee kam sehr gut an, denn insgesamt beteiligten sich am Schießen 13 Barrier Betriebe mit 38 ehrgeizigen Mannschaften, denn zwischen dem Siegerteam, der Rechtsanwaltskanzlei Kalweit, und dem neunten Platz betrug der Unterschied lediglich neun Ringe.