Schauspiel „Gott“ im Syker Theater: Mehrheit des Publikums stimmt für Sterbehilfe

Ist eine Sterbehilfe unterstützenswert? Mit dieser Frage sind am Donnerstagabend die Besucher des Syker Theaters konfrontiert worden. Im Zuge des Schauspiels „Gott“ sollte das Publikum abstimmen.

Syke – 51:19 – nicht alles, was wie ein sportliches Ergebnis scheint, ist es auch. Es kann sich auch um ein gesellschaftspolitisches Votum mit brisanter Nähe zu Ethik, Leben und Tod handeln. Handlungsort dieser gewichtigen Gemengelage um Recht und Philosophie war am Donnerstagabend das Syker Theater, Ausgangspunkt das Theaterstück „Gott“ des Euro-Studio Landgraf nach dem Schauspiel von Ferdinand von Schirach.

Es ist ein ungewöhnliches und faszinierendes Stück im Original wie auch in der Umsetzung durch den Regisseur Miraz Bezar. Angelegt als Mischung aus Kammerspiel und Gerichtsverhandlung, mit einem Berg an Fakten und gesellschaftlichen Entscheidungen zum Thema Sterbehilfe (Suizid), ist der Besucher nicht nur Konsument, sondern am Schluss auch noch Bewerter, der um seine öffentliche Meinung gebeten wird.

Sterbehilfe mit Pentobarbital: Theaterstück „Gott“ lässt Publikum in Syker Theater abstimmen

Es geht in diesem Stück um alles, wie am Ende des Lebens um den Tod. Der 78-jährige Witwer Richard Gärtner (Ernst Wilhelm Lenik) ist nicht todkrank, will aber sterben. Nach dem Tod seiner Frau fehlt ihm die andere Hälfte seines Lebens. Deshalb beantragt er beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein Medikament (Pentobarbital), um sich damit das Leben zu nehmen. Das Bundesinstitut lehnt den Antrag ab. Gärtner wendet sich daraufhin an seine Hausärztin (Pia Hänggi) und bittet um Beihilfe bei seinem Suizid.

Das Publikum wird Zeuge einer fiktiven Sitzung des Deutschen Ethikrats. Die Vorsitzende (Karin Boyd) ruft Sachverständige zur Bewertung des Falls auf, darunter einen Vertreter der katholischen Bischöfe (Klaus Mikoleit), eine Rechtswissenschaftlerin (Susanne Theil) und einen Vertreter der Bundesärztekammer (Wolfgang Seidenberg). Die Befragung übernehmen Gärtners Rechtsanwalt Biegler (Christian Meyer) und ein Mitglied des Ethikrates (Martin Molitor). Grundlage ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, dass das Recht auf Selbstbestimmung jedes Menschen auch den wohlüberlegten Suizid umfasst.

Die Diskussion ist für den Zuschauer nicht immer konsumfreundlich, da sie Vorwissen verlangt und mit einer Fülle von Informationen aufwartet. Die wortgewaltigen Dialoge, der intelligente verbale Schlagabtausch und das intensive Spiel der Akteure sorgen aber für eine Spannung im Saal, die die Aufmerksamkeit des Publikums kaum beeinträchtigt.

Die Ethik der Sterbehilfe: Publikum im Syker Theater wird das Für und Wider verdeutlicht

Im Gegenteil, die Statements der Sachverständigen lassen eine Schwarz-Weiß-Sicht der Sterbehilfe nicht zu. Wer im Publikum glaubt, auf festen Füßen zu stehen, den lässt die Ethik im nächsten Moment wanken. Die Befürworter der Sterbehilfe erinnern an den freien Willen des Menschen, Ablehner an die Gefahr der Euthanasie und die Sittenlosigkeit.

Die hätte man bei der Pille für Frauen auch befürchtet, sie sei aber ausgeblieben, erinnert Rechtsanwalt Biegler. Die Gesellschaft habe mit der Sterbehilfe die Büchse der Pandora geöffnet, entgegnet der Bischof und erinnert an die Begegnung mit einer jungen Frau, die das Leben noch vor sich habe, aber habe sterben wollen. „Würden Sie der auch eine Sterbehilfe anbieten?“, fragt er und betont das Leben, eine Religion des Leidens und das nach wie vor aktuelle Wächteramt der katholischen Kirche. Das entlockt Rechtsanwalt Biegler einen süffisanten Hinweis auf etwaige Missbrauchsdelikte.

51:19: Besucher stimmen für die Sterbehilfe im Theaterstück „Gott“ ab

In seinem Schlussplädoyer ruft der Vertreter des Ethikrats dazu auf, Sterbewillige vom Tod abzuhalten, sonst verliere die Gesellschaft ihre Menschlichkeit, „und wir werden vom Töten auf Verlangen sprechen“. Es gehe gar nicht um Beihilfe, sondern um die Frage, wem der Mensch gehöre, erklärt Rechtsanwalt Biegler. Dem Staat, Gott oder nur sich selbst? Der Mensch sei gut und böse zugleich, er wisse nicht, was richtig oder falsch sei.

„Halten Sie es für richtig, dass Herr Gärtner Pentobarbital bekommt, um sich töten zu können?“, fragt die Vorsitzende des Ethikrats das Publikum in ihren Sitzen und bittet nach einer kurzen Pause um ein öffentliches Votum. Im Syker Theater stimmen 51 Besucher für ja, 19 für nein. Ein bewegender mentaler Abend, der ein tieferes Verständnis für das Thema Sterbehilfe ermöglichte und in dem Richard Gärtner einen markanten Schlusspunkt setzte, indem er die letzte Kiste seines Lebens in ein Regal mit Kisten stellte.