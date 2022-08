Gefahr für Mensch und Tier: Eichenprozessionsspinner breitet sich aus

Von: Marten Vorwerk

Die Anzahl der Nester des Eichenprozessionsspinners wird größer. © Boris Baur

Der Schädling macht sich im Landkreis breit.

Landkreis Diepholz – Im Jahr 2019 wurde der Eichenprozessionsspinner erstmals im Landkreis Diepholz entdeckt. Begünstigt durch die Klimaerwärmung breitet er sich in diesem Jahr weiter aus. Mehrere Kommunen berichteten in den vergangenen Wochen von Fundstellen der Nester. Wo die Raupe des Schmetterlings gefunden wurde, wie sie bekämpft wird und warum die größte Gefahr in diesem Jahr vom Tisch ist, erklären Experten aus dem Landkreis Diepholz.

„Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis der Eichenprozessionsspinner die Gemeinde Stuhr erreicht“, berichtete die Kommune schon im März in einer Pressemitteilung, als erstmals Befall in der Gemeinde gemeldet wurde. In Weyhe wurden in diesem Jahr Ende Juni zum ersten Mal drei Nester mit den Schädlingsraupen auf dem Freibadgelände gesichtet, die mittels eines Saugers der Firma MR-Umweltservice beseitigt wurden. „Wir haben einen Spezialsauger angeschafft, um die Nester von den Eichen zu entfernen“, informiert die Firma.

Mehrere Meldungen in Sulingen und Schwaförden

Mit Blick auf den Süden des Landkreises „ist das Vorkommen höher als im Norden“, sagt Sonja Stuwe, Leiterin der Straßenmeisterei in Bassum. „Zum Beispiel in Sulingen und Schwaförden hatten wir mehrere Meldungen“, ergänzt sie.

Die Straßenwärter seien derzeit unterwegs, um die Bäume im Landkreis an den Kreisstraßen zu kontrollieren. „Das machen wir alle elf Monate, einmal bei belaubten Bäumen und einmal bei unbelaubten Bäumen“, erzählt Stuwe. Derzeit sei die Straßenmeisterei in der Erfassung. Es könne festgestellt werden, dass das Vorkommen der gefährlichen Raupen im Gegensatz zu den vergangenen Jahren höher ist. Das bestätigt auf Nachfrage auch Petra Kellner von der Stadt Diepholz. „Es sind mehrere Meldungen von Bürgern eingegangen. Der Klimawandel mit milden Wintern und Sommerhitze begünstigt den Eichenprozessionsspinner“, schreibt sie.

Wird ein Baum mit Befall gefunden, „stellen wir Schilder auf, wenn dort direkter Menschenkontakt besteht – wenn zum Beispiel Radfahrer daran vorbeifahren“, erklärt Sonja Stuwe von der Straßenmeisterei. Mit einem großen „E“ (für Eichenprozessionsspinner) wird der Baum gekennzeichnet.

Für die Beseitigung der Schädlingsnester werden Firmen oder Schädlingsbekämpfer von den Kommunen beauftragt. Einer dieser Schädlingsbekämpfer ist Jens Meißner aus Syke, der darauf hinweist, dass die größte Gefahr der Raupen in diesem Jahr „langsam vorüber“ ist. „Sie sitzen jetzt fest in den Nestern und entpuppen sich nach und nach zu Schmetterlingen. Die Haare der Raupen fliegen nur noch wenig herum. Es sei denn, es wird am Baum gerüttelt oder es gibt heftige Windstöße“, sagt Meißner. Häufiger als in den vergangenen Jahren musste Meißner rausfahren, um die Schädlinge zu bekämpfen, berichtet er. „Aber auch nicht angsteinflößend häufig.“

Meist werden die Nester abgesaugt

„Entweder es ruft eine Gemeinde an, die informiert wurde oder jemand, der ein Nest entdeckt, zum Beispiel Spaziergänger“, erzählt Meißner über den Vorgang, wann er zu den Bereichen fahren muss, um den Eichenprozessionsspinner zu entfernen. Rund um Syke sei er unterwegs. Bis nach Diepholz würde er nur in Ausnahmefällen rausfahren, „da es auch dort Firmen gibt, die den Schädling bekämpfen können“.

Meist werden die Nester abgesaugt oder biologische Giftmittel eingesetzt. Auf keinen Fall solle mit dem Einsatz von Feuer gearbeitet werden. „Vor allem nicht bei diesen klimatischen Bedingungen“, betont Jens Meißner.

Petra Kellner von der Stadt Diepholz berichtet, dass 65 Nistkästen an den Orten aufgehängt wurden, die im vergangenen Jahr besonders stark vom Eichenprozessionsspinner befallen waren. „Dort können sich dann Nützlinge einnisten, die im Kampf gegen die Raupen helfen sollen. Gerade in den ersten Entwicklungsstadien werden die Raupen gerne von Vögeln vertilgt, im ausgewachsenem Stadium, mit voller Brennhaarausbildung, trauen sich auch die Vögel nicht mehr an die Tiere“, so Kellner. Die Nistkästen sieht Schädlingsbekämpfer Jens Meißner nur als „kleinen Teil“ der Lösung und sagt: „Der Weisheit letzter Schluss ist das nicht, da sich die Raupen gegen die Feinde schützen. Das Wundermittel für die Schädlinge ist noch nicht gefunden.“

Hautirritationen und Atembeschwerden Das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung informiert darüber, dass sich der Eichenprozessionsspinner (EPS), eine Schmetterlingsart, begünstigt durch die Klimaerwärmung vermehrt. Er liebt die Wärme und bevorzugt frei stehende und von der Sonne beschienene Einzelbäume. Im Mai schlüpfen die Raupen, deren Gifthaare bei Berührungen mit der menschlichen Haut unangenehme Reaktionen hervorrufen. Dazu zählen Hautirritationen (starker Juckreiz), Atembeschwerden und Augenreizungen. Auch Wild- und Haustiere reagieren empfindlich auf die Gifthaare. Wer mit den Härchen in Kontakt kommt, sollte zum Arzt gehen. Kontaminierte Kleidung sollte schnell ausgezogen und bei mindestens 60 Grad gewaschen werden.