Sanierung der L 333: Baubeginn für 2019 angekündigt

Jetzt ganz bestimmt

Syke - Von Michael Walter. Die Straßenbauverwaltung in Nienburg will 2019 mit der Sanierung der L 333 in Okel beginnen – diesmal ganz bestimmt. Das erklärte Bürgermeisterin Suse Laue am Donnerstagabend im Syker Rat. Nähere Details habe ihr die Behörde noch nicht mitgeteilt. Die Bauzeit werde sich aber über die Winterpause bis 2020 hinziehen.