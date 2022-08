Neues Ziel: Eröffnung im April

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Die Baggerarbeiten für die neue Liegewiese im Außenbereich laufen. © Vorwerk, Marten

Die Sanierung des Syker Hallenbades läuft auf Hochtouren, aber der gesetzte Zeitplan ist nicht einzuhalten. Gründe sind Materialmangel und Personalmangel.

Syke – Die Landschaftsbauer umfahren in diesen Tagen den Bereich rund um das Hallendbad in Syke, das neu saniert wird. Erstmals wird es für das Hallenbad einen Außenbereich geben. „Eine Art Liegewiese, mit einem Beachvolleyballfeld und einem kleinen Spielplatz“, informiert Mario Kruse. Er ist für die Stadt Syke der Bauingenieur im Hochbau und gibt Einblicke in die Sanierungsarbeiten des Schwimmbades Am Lindhof.

„Wir hatten uns erst das Ziel gesetzt, zum Jahreswechsel 2023 fertig zu werden. Das schaffen wir aber nicht. Der Plan ist nun der April im nächsten Jahr“, erzählt Kruse. Dafür seien neben Materialmangel auch Personalmangel aufgrund von Corona-Ausfällen die Gründe. „Für die Entwässerungsrohre haben wir zum Beispiel Kerosin gebraucht. Da während der Corona-Phase so wenig Flugzeuge geflogen sind, hat das lange gefehlt“, erklärt der Ingenieur.

Wassertiefe im Therapiebecken kann variiert werden

Das neue Therapie- und Bewegungsbecken im Syker Hallenbad. Die Wassertiefe kann verstellt werden. © Vorwerk, Marten

Einige Meter hinter der noch nicht fertigen Liegewiese ist der neue Anbau zu erkennen. Dort soll ein Therapie- und Bewegungsbecken entstehen. Das Gebäude sei fast fertig. Auch das Becken ist schon gut erkennbar. „Der Boden wird durch eine Hebe-Anlage verstellbar sein. Dadurch kann die Wassertiefe variiert werden“, sagt Kruse über das neue Becken.

Auf der anderen Seite – hinter dem Schwimmbad – steht eine neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. „Durch das Hallenbad geht viel Wärme verloren, da müssen wir etwas speichern und die Anlage zur Rückgewinnung nutzen“, weiß Kruse.

Am Haupteingang soll der Eintritt mit einem automatischen Kassensystem ablaufen. An einem Automaten können die Tickets gezogen werden. Personal beim Einlass sei nicht geplant, „so die Information, die ich habe“, erklärt Mario Kruse.

Automatisches Kassensystem am Eingang spart Personal

Nach dem Eingang folgt der neue Umkleidebereich, der in seinen Grundzügen zu erkennen ist. Nächste Woche stehe die Lieferung und der Einbau der Spinde an. Viele Sammelumkleiden, nur wenige Einzelumkleiden seien geplant.

Beim Betreten des Badebereichs sind erste Strukturen des neuen Kinder-Erlebnisbeckens zu sehen. Eine kleine Rutsche und eine Spielzeug-Schildkröte mit dem Namen „Schildi“ befinden sich im und am Becken. „Da kommt zum Beispiel noch ein Wasserstrahl dazu, für die Kinder“, informiert Mario Kruse, der danach zum Fünf-Meter-Sprungturm blickt. „Die Glasumrandung ist ganz neu. Das war meine Idee. Vorher war dort ein Geländer, das nicht mehr zulässig war. Durch das Glas wirkt der Turm optisch schöner und offener.“

Neue Fliesen und warme Luft an Fenstern

Für die Syker Wasserballer soll eine Anzeigetafel angeschafft werden, das sei Wunsch des Vereins gewesen. Kruse betont: „Wir freuen uns, dass wir das Bad damit auch an den Nutzer anpassen können.“

In einigen Schimmbecken mussten die Fliesen getauscht werden, da die Rutschfestigkeit nicht mehr den Vorgaben entsprochen hat.

Gibt Einblicke in die Sanierungsarbeiten des Hallenbades in Syke: Der Bauingenieur für den Hochbau der Stadt Syke, Mario Kruse. Links im Hintergrund steht der neue Anbau mit dem Therapie- und Bewegungsbecken. © Marten Vorwerk

An allen Glasfassaden, die das Schwimmbad vom Außenbereich trennen, müsse Wärme hochgepustet werden, da die Fenster im Winter sehr kalt seien. „Aus bestimmten Behältern zieht dort die warme Luft am Glas nach oben“, erklärt Mario Kruse. Die Fenster seien wochenlang poliert worden, weil sich dort Kalk- und Chlorreste lagerten. „Jetzt kann man da wieder vernünftig durchgucken“, witzelt Kruse. Am ehemaligen Baby-Becken sei zudem eine Liegeecke mit Wärmelampen an der Decke geplant.

Wasser wird aufbereitet und wieder verwendet

Abschließend führt der Weg in den Keller, wo die neue Technik verarbeitet ist. „Eine Abrissfirma hat hier etwa drei Monate lang alles an Technik rausgerissen, was vorher drin war“, erinnert sich Kruse. Ebenfalls im Keller befindet sich ein Schwallwasserbecken, das das Wasser aufnimmt, das über den Beckenrand läuft. Dies werde wieder aufbereitet und erneut verwendet.

Viel Neues habe Bauingenieur Mario Kruse gelernt. „Diese Arbeit im Bereich Schwimmbäder ist für mich alles andere als alltäglich und nicht ohne, aber sehr interessant.“