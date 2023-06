Keine Verpflichtung zur Sanierung des Barrier Mühlrads

Von: Horst Meyer

Das Mühlrad an der Barrier Wassermühle ist stark reparaturbedürftig. Als Rechtsnachfolger der damals selbstständigen Gemeinde Barrien ist die Stadt Syke für die Instandhaltung von allem zuständig, das an der Mühle mit Wasser in Berührung kommt. Die Stadt argumentiert: Dieser alte Vertrag gilt nur für die damaligen Käufer, aber nicht für deren Rechtsnachfolger, die jetzigen Eigentümer. © Horst Meyer.

Barrien – Die Stadt Syke sieht keine Verpflichtung, für die fälligen Sanierungskosten am Mühlrad der Barrier Wassermühle aufzukommen. Und Anne und Timm Suchard, die die Wassermühle im letzten Jahr gekauft haben, „verstehen die Welt nicht mehr“.

Blick zurück: 1972 verkauft die damals noch selbstständige Gemeinde Barrien die marode Wassermühle an eine private Eigentümergemeinschaft um Christiane Palm-Hoffmeister. In diesem Vertrag sind unter anderem auch die Sanierungskosten geregelt. Alles, was „trocken“ ist, müssen die Eigentümer selbst instand halten. Alles, was mit Wasser in Berührung kommt, übernimmt die Kommune. Diese Regelung hat keinerlei zeitliche Befristung. Und die Stadt Syke hat sich als Rechtsnachfolger der Gemeinde Barrien auch immer daran gehalten. Bis die Mühle im vorigen Jahr verkauft wurde.

Anne und Timm Suchard sind die neuen Eigentümer. Bürgermeisterin Suse Laue habe ihnen am Donnerstag im Gespräch die Rechtsauffassung der Stadt erklärt, berichten sie. Demnach beziehe sich die Verpflichtung der ehemaligen Gemeinde ausschließlich auf die damaligen Vertragspartner und die Stadt Syke als Rechtsnachfolger der Gemeinde Barrien, nicht aber auf die Rechtsnachfolger der damaligen Erwerber.

Anne Suchard sieht sich als Käuferin der Mühle mit den zusätzlichen Kosten für das Wasserrad überfordert, zumal die Verpflichtung der Kommune aus dem Vertrag von 1972 auch in ihren Kaufvertrag von 2022 übernommen wurde.

Alfred Tegtmeier vom Förderverein der Wassermühle ist dabei an der Seite der neuen Eigentümer. „2019 hat die Stadt Syke die letzte größere Reparatur am Wasserrad durchgeführt. Danach kam immer mal wieder ein Mitarbeiter des Bauhofs vorbei, um das Lager des Wasserrads zu schmieren. Seit zwei Jahren haben wir jetzt niemanden mehr hier gesehen“, bemängelt er.

Nach seinen Worten gestaltete sich auch zuvor die Zusammenarbeit nicht problemlos. Die im Verein vorhandene Expertise für das Kulturdenkmal sei der Stadt mehrfach angeboten, aber niemals abgefordert worden. Mittlerweile sieht er für das Wasserrad nur noch eine Komplettsanierung, da die Schaufeln marode seien und er die gesamte Struktur des Rades als gefährdet ansieht.

Anne Suchard möchte „das Wasserrad gerne mit der Stadt erhalten, nicht gegen die Stadt“. Sie zögere aber auch nicht, die Frage notfalls gerichtlich klären zu lassen.

Der bisherige Miteigentümer Manfred Palm bedauert: „Die Straße und die Grundschule nebenan tragen den Namen An der Wassermühle. Im Barrier Wappen findet sich das Wasserrad wieder. Die Stadt ist auf dem Weg, dieses ortsbildprägende Gebäude zu verlieren.“

Alle hoffen jetzt auf die Politik: Demnächst berät der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss.