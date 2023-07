Saniertes Syker Hallenbad soll am 22. September eröffnen – wenn alles klappt

Von: Frank Jaursch

Teilen

Der neue Sprungturm dominiert den Schwimmbereich, der vielen bekannt vorkommen dürfte, aber mit einer Reihe von Veränderungen aufwartet. © Frank Jaursch

Es ist längst die neue Normalität bei Bauvorhaben: Die ursprünglichen Zeitpläne können oft nicht eingehalten werden. Das Großprojekt „Hallenbad Syke“ macht da – leider – keine Ausnahme. Doch am 22. September soll endlich die Eröffnung sein.

Syke – Die Baumaßnahme hatte nach ursprünglichen Plänen mal zum Jahresbeginn 2023 fertig sein sollen, der geplante Nutzungsbeginn verschob sich ins Frühjahr und später in den Juni. Nun haben wir Juli, Hochsommer – und das Hallenbad ist noch immer nicht eröffnet. Aber das Ende des Wartens naht!

Zumindest, wenn es nach dem Willen von Bürgermeisterin Suse Laue und von Mario Kruse, Sachgebietsleiter Hochbau und bei der Stadt zuständig für die Schwimmbäder, geht. Beim Pressetermin drucksen beide zunächst ein bisschen. „Wir haben ein Datum im Kopf“, geheimnist Laue mit einem verschwörerischen Lächeln. Und lässt dann doch die Katze aus dem Sack: „Am 22. September wollen wir eröffnen.“

Auch der Duschbereich ist komplett neu gestaltet worden. © -

Wenn alles bis dahin klappt. Denn es gibt noch einiges zu tun. Baulich wird gerade im Außenbereich noch ordentlich gewuppt. Auch was die Schulung des Personals angeht. „Die Kollegen Schwimmmeister brauchen noch ihre Zeit“, bittet Mario Kruse um Verständnis. „Vieles hat sich verändert.“ Das Hallenbad ist – auch wenn es von außen zu guten Teilen aussieht wie das alte Bad – eine ganz neue technische Generation.

Und oben drauf kommen dann noch die Probleme, denen man bei so einem komplexen Projekt – Kruse spricht von „fast einer Million Einzelbauteile“ – zwangsläufig bekommen muss. Eines hat mit der modernen Lüftungsanlage zu tun. Die schlug bei Volllast regelmäßig die Sicherungen raus. Zudem gebe es laut Messungen elektrische Feldschwankungen, die theoretisch auch zu Schäden an anderen Geräten führen könnten.

Das Problem mit der Lüftung löste man vorerst mit einem klassischen Praktiker-Move: durch den Einbau von Sicherungen mit höheren Toleranzen. „Aber die Ursache der Schwankungen ist ja noch da“, weiß Kruse. Wie dieses Problem letztlich gelöst werde, könne keiner vorhersagen. Derzeit läuft so etwas wie ein „Langzeit-EKG“ des elektrischen Feldes, umschreibt es Kruse. Von dessen Auswertung erhoffe man sich neue Erkenntnisse.

Das charakteristische Ypsilon findet sich an vielen Orten des sanierten Gebäudes wieder – an der Kasse ebenso wie auf den Wärmebänken oder in den Duschen. © Frank Jaursch

Ein Gang durch das fast fertige Hallenbad erweckt beim Gast den Eindruck, dass außer den Besuchern eigentlich gar nicht mehr so viel fehlt: Die Wassertechnik läuft, die neu gestalteten Bereiche beeindrucken mit freundlicher Optik. An vielen Stellen ist das Syke-Ypsilon eingebaut und sorgt für ein angenehmes Maß an Syker Individualität.

Draußen sind große Bereiche gepflastert – natürlich mit wasserdurchlässigen Drain-Pflastersteinen. Überdachte Fahrradstellplätze entstehen in den kommenden Wochen, auch die Straßenbeleuchtung wird noch installiert.

An vielen Stellen hat es mit der Sanierung massive Verbesserungen gegeben, ohne dass der Badbesucher das merken müsste. Das beginnt bei den besseren Anlieferungsmöglichkeiten über den Werkhof rechts neben dem Hauptgebäude und setzt sich im neuen Personaltrakt fort. Der hat übrigens eine ganz eigene Geschichte: Im Keller wurde im Zuge der Sanierung ein großer Raum wiederentdeckt, von dessen Existenz bis zu diesem Zeitpunkt niemand etwas wusste, erzählt Mario Kruse. Er vermutet, der Raum sei in den 1970er-Jahren angelegt worden, als es Überlegungen zum Anlegen eines Freibads gegeben habe, und anschließend jahrzehntelang vergessen worden. Das Areal wurde mit Zwischenwänden in Bereiche aufgeteilt und hat so eine neue Bestimmung als Personalbereich gefunden.

Erweiterung des Bades um ein Lehrschwimm- und Therapiebecken

Auf den ersten Blick sichtbar ist die Erweiterung des Bades um ein Lehrschwimm- und Therapiebecken. Dieses Becken, dessen Boden sich von Null bis zu einer Wassertiefe von 1,80 Metern einstellen lässt, findet Platz in dem südwestlichen Anbau. Auch der Außenbereich präsentiert sich weitgehend bereit für den Besucheransturm: Die Liegewiese ist ebenso bereits angelegt wie das Beachvolleyballfeld.

Ein Imbisswagen soll auf dem Freigelände Platz finden, denn die alte Gastronomie im Innenbereich ist verschwunden und einem Aufenthaltsraum mit einigen Automaten gewichen. Der Umkleidebereich wurde vom Flair der 80er-Jahre befreit und präsentiert sich aufgeräumt und modern – ebenso wie die sanierten Duschbereiche.

Optisch bekannt dürfte den Gästen das große Becken vorkommen – auch wenn es dort ebenfalls Veränderungen gegeben hat. Das beginnt mit dem Sprungturm mit gläsernen Seitenwänden und setzt sich in der spektakulären LED-Illumination fort, die in beiden Becken möglich ist.

Das charakteristische Ypsilon findet sich an vielen Orten des sanierten Gebäudes wieder – an der Kasse ebenso wie auf den Wärmebänken oder in den Duschen. © Frank Jaursch

Seit mehreren Jahren ist das Hallenbad geschlossen, die Sanierung schlägt mit mehr als zehn Millionen Euro im Haushalt zu Buche. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich auszumalen, dass die Begeisterung darüber nicht überall und zu jedem Zeitpunkt ungeteilt ausgeprägt war. Doch am Ende des Eine-Million-Teile-Puzzles könnte sich ein Gesamtbild ergeben, das ein neues Syker Schmuckstück zeigt.