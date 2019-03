Sachverständiger Heiko Klawitter prüfte die Turbine vor fast 15 Jahren

Jardinghausen - Von Luka Spahr. Jede Windenergieanlage (WEA) in Deutschland muss regelmäßig überprüft werden. Heiko Klawitter ist seit über 30 Jahren in der Windenergie-Branche aktiv und heute öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Windenergieanlagen bei der Windexperts-Prüfgesellschaft.

Diese hat bisher nach eigenen Angaben rund 22.000 WEA zu Lande und zu Wasser geprüft. Als im Jahr 2004 die nun havarierte Anlage in Jardinghausen errichtet wurde, hat Klawitter das Windrad als Prüfer abgenommen.

Herr Klawitter, wer oder was ist schuld daran, dass die Windenergieanlage in Jardinghausen abgebrannt ist?

Von Mängeln an der Elektroinstallation der Mittelspannungstechnik bis hin zu Funkenflug durch Reibung an mechanischen Komponenten, da kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Das kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Solche Fälle werden von eigens hierfür geschulten Spezialisten untersucht. Dieser Anlagentyp gehört zu den ersten Serienmodellen der Multi-Megawatt-Klasse und wurde zahlreich errichtet. Ein durchaus erprobter WEA-Typ.

Muss jede Anlage, egal wie groß oder klein, geprüft werden?

Ja. Derzeit fordert der Tüv die Einführung einer Prüfpflicht für WEA. Diese gibt es aber bereits. Hierzulande unterliegen WEA gemäß der „Richtlinie für Windenergieanlagen“ des Deutschen Instituts für Bautechnik – vergleichbar teilnehmenden Autos im Straßenverkehr – einer wiederkehrenden Prüfpflicht, und zwar ausnahmslos. Die WEA-Betreiber haben dieser Verpflichtung alle zwei bis vier Jahre unaufgefordert nachzukommen. International betrachtet, bekleidet Deutschland mit dieser Regelung sogar ein Alleinstellungsmerkmal.

Kurz nach unserem Artikel über das Feuer in Jardinghausen erreichte uns ein Leserbrief, der die Unabhängigkeit der Prüfer infrage stellt. Ist an dem Vorwurf etwas dran?

Ja, so etwas kommt leider gelegentlich vor. Vielfach wittern Service-Dienstleister und Betriebsführungsgesellschaften ein lukratives Zusatzgeschäft und bieten den WEA-Betreibern die vorgeschriebenen „Wiederkehrenden Prüfungen“ in einem Paket mit ihren übrigen Dienstleistungen an. Da sagen viele: Wir sind doch sowieso auf der Anlage, dann prüfen wir sie gleich mit. Selbstverständlich können diese Prüfungen dann günstiger angeboten werden. Dass hierdurch die Qualität der Prüfungen ebenso auf der Strecke bleibt, wie die Unbefangenheit der Prüfer, versteht sich selbstredend. Schließlich kontrollieren diese am Ende ihre eigene Arbeit. Hier ist also tatsächlich dringender Korrekturbedarf.

Was wird denn überhaupt geprüft?

Gegenstand der vorgeschriebenen Prüfungen ist die Betriebssicherheit sowie Standfestigkeit der Gesamtkonstruktion. Ob Fundament, Turm, Maschinengondel oder Rotorblätter – alle lastabtragenden, sowie sicherheitsrelevanten Komponenten sind laut Vorschrift zu prüfen. Wenn wir dabei grobe Unregelmäßigkeiten finden, legen wir die Anlage still.

WEA werden immer größer und leistungsstärker. Inwiefern steigt damit auch die von ihnen ausgehende Gefahr?

Ich würde nicht sagen, dass mit der zunehmenden Anlagengröße automatisch die Gefahr wächst, die von diesen ausgeht. Wohl aber wachsen die Herausforderungen an die technischen Prüfungen. WEA, die bereits seit mehr als 20 Jahren betrieben werden, unterliegen besonders strengen Prüfanforderungen. Eine davon ist die sogenannte „Schwachstellenanalyse“. Diese dient dazu, Gefahrenpotenziale kritischer WEA-Modelle durch technische Auflagen seitens des prüfenden Sachverständigen gezielt einzudämmen. Diese Regelung sollte sinnvollerweise auch bereits in den ersten 20 Betriebsjahren zum Standard erhoben werden. Generell sind WEA sichere Industrieanlagen. Leider verleiht die Größe, die sie mittlerweile erreicht haben, den Schadensereignissen an selbigen einen bedauerlichen Sensationsgehalt und macht sie somit unfreiwillig mehr und mehr zu „Shootingstars“ der Nachrichtenmeldungen. Schäden an WEA ähneln diesbezüglich Flugzeugunglücken, die statistisch betrachtet zu den sichersten Fortbewegungsmitteln zählen. Auch sie sind höchst selten, aber stets spektakulär.