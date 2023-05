Ruth E. E. Cordes zeigt Ausstellung „2020 – State of Mind I“ im Kreismuseum

Von: Frank Jaursch

Ruth E. E. Cordes und Ingolf Heinemann präsentieren gemeinsam das Projekt „2020 – State of Mind I“ im Kreismuseum. © Frank Jaursch

Die Vernissage kann kommen: Im Sonderausstellungsraum des Kreismuseums hängen großformatige, farbenfrohe Werke von Ruth E. E. Cordes.

Syke – Nur an einer Stirnseite des Raumes scheint etwas noch nicht zu stimmen. Die drei dort präsentierten Bilder hängen ein bisschen schief. Der Betrachter stutzt bei genauerem Hinsehen: Sie hängen auffallend akkurat schief.

Und plötzlich wird alles klar: Es ist weder unfertig noch nachlässig, dass dort etwas nicht „im Lot“ hängt.

In Ruth Cordes’ Ausstellung „2020 – State of Mind I“ geht es schließlich um nichts weniger als um die eigene Welt, die auf der Suche nach dem Gleichgewicht ist. Corona hat seit 2020 eine für viele schmerzhafte Zäsur im Leben bewirkt.

Aber es war nicht nur die Pandemie, die Cordes’ Seelenzustand in eine Schieflage brachte. Ob Klimapolitik oder Pflegenotstand: „Es ist eine komplexe Thematik“, erklärt die Künstlerin im Vorfeld der Ausstellung, die am kommenden Sonntag um 14 Uhr eröffnet wird. „Es gibt so viele gesellschaftliche Punkte, an denen es hakt.“

Künstler beschäftigen sich mit ihrer Wahrnehmung der Corona-Krise

Die Präsentation ihrer Werke im Kreismuseum komplettiert gewissermaßen den im vergangenen Jahr erschienenen Katalog gleichen Namens (wir berichteten). Darin beschäftigt sich die Syker Künstlerin gemeinsam mit dem Wunstorfer Fotokünstler Ingolf Heinemann mit ihrer Wahrnehmung der Corona-Krise. Beschreibt ihre Erschöpfung, ihre monatelange Unfähigkeit, kreativ – oder besser: künstlerisch – tätig zu werden. „Es ging gar nichts mehr“, erinnert sich Cordes im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Ich saß den ganzen Tag vorm weißen Blatt.“

Belastung. Verunsicherung. Überforderung? Die Schieflagen der Welt hatten auch eine in Cordes’ Leben bewirkt. Kleinformatige Arbeiten holten sie „ins Machen zurück“. Die quadratischen Landschaftsmantras, meist mit schwarzer Tusche auf weißem Karton. 260 Stück sind davon bis heute entstanden. Eine kleine, feine Auswahl ist im Museum zu sehen – sicher nicht zufällig genau an jener Stirnseite, die den drei schief gehängten Werken gegenüber liegt.

Den größten Raum allerdings nehmen die farbenfrohen Acryl- und Ölbilder aus der „Nativ“- und der „Blühwerk“-Reihe ein – Blüten, Blätter und Früchte regionaler Pflanzen. Weithin sichtbar zeigen sie: Die Farbe ist zurückgekehrt. Die Freude. Die Kunst.

Fotograf Heinemann war für Cordes ein wichtiger Wegbegleiter

„Leben ist Malen, Malen ist Leben“, hat sie im Gespräch mit Ingolf Heinemann einmal gesagt. Fotograf Heinemann war für Cordes ein wichtiger Wegbegleiter zu „2020 – State of Mind I“. Er ergänzt in Katalog und Ausstellung mit einer Reihe von Essays, mit spitzer Feder geschrieben, die Wucht der Malerei von Ruth Cordes.

Als er die Künstlerin in ihrem Atelier in Bremen im Vorfeld besuchte, habe ihn diese Wucht geradezu geflasht, berichtet Heinemann. „Die Kraft in den neuen Bildern hat mich umgehauen.“ Mit der Kunst male sie sich frei aus allen Zwängen und Bedrohungen, sagt Cordes. „Wir müssen überleben – und die Kunst kann uns Wege weisen.“

Oder auch wichtige Fragen aufwerfen. Wie die nach der „conditio humana“ in einem der ausgestellten Bilder. In welcher Verfassung will die Menschheit leben?

Aufbau der Ausstellung war für Cordes eine Wohltat

Der Aufbau der Ausstellung war für Cordes geradezu eine Wohltat. In höchsten Tönen lobt sie die Kooperation mit dem Museum. Annika Weise, Restauratorin und Magazinverwalterin im Museum, habe nicht nur Cordes’ Kunst verstanden, sondern auch die inhaltlichen Themen dahinter. „Die Zusammenarbeit war wie Wellness für mich“.

Ein Glücksfall – in doppeltem Sinn. Denn auch, dass die Ausstellungsfläche so kurzfristig zur Verfügung stand, war alles andere als selbstverständlich. Als sie im November den Kontakt zu Museumsleiter Nils Meyer suchte, war durch den Wechsel in der Leitung „die Ausstellungsplanung hier gerade weitgehend zum Erliegen gekommen“, schildert Meyer.

Er kannte die Künstlerin und ihre Arbeiten, hatte Freiheiten in der Terminwahl – „da war alles schnell in Sack und Tüten“. Eine zeitliche Abfolge, die heute so nicht mehr möglich wäre, betont der Leiter. „Derzeit planen wir schon 2026.“

Ausstellung

Die Vernissage beginnt am Sonntag um 14 Uhr im Kreismuseum. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 6. August zu sehen. Am Internationalen Museumstag (21. Mai) steht die Künstlerin im Museum für Gespräche zur Verfügung.