Rund 500 Teilnehmer beim 47. Barrier Volksradfahren

Von: Frank Jaursch

Die diesjährige Strecke führte die Teilnehmer wieder auf eine Route mit durchaus überraschenden Abschnitten. © Frank Jaursch

Das sonnige Wetter diente als Motivationshilfe: Beim 47. Barrier Volksradfahren hatten sich im Vorfeld 320 Teilnehmer angemeldet; am Veranstaltungstag kamen noch 180 weitere hinzu.

Barrien – Irgendwas ist ja immer. Da knobeln Klaus und Manfred Nienaber monatelang mit ihren Helfern am Volksradfahren herum, ziehen alle möglichen Unwägbarkeiten ins Kalkül, bestellen für den Sonntag auch noch das standesgemäß gute Wetter – und dann erscheinen plötzlich auf der Strecke fremde Richtungspfeile! „Die Feuerwehr hatte wohl eine eigene Veranstaltung und hatte selbst auch Pfeile auf die Fahrbahn gemalt“, erzählt Manfred Nienaber.

Ein paar Teilnehmer hätten diese Richtungsweiser offenbar verunsichert – am Ende aber seien alle wieder in Barrien angekommen, versichert Nienaber mit der Gelassenheit des erfahrenen Organisators. „So Kleinigkeiten gibt’s immer.“

Mit Schwung absolvierten die meisten den rund 24 Kilometer langen Rundkurs. © Jaursch

Dass das Barrier Orga-Urgestein so entspannt blieb, ist dabei nicht nur seiner Erfahrung geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass die 47. Ausgabe vermutlich als eine der besten in die Annalen eingeht. Tolles Fahrradwetter (am späten Vormittag wurde es fast zu warm), eine abwechslungsreiche Strecke, die die Teilnehmer durch Gessel, Ristedt, Wulfhoop, Seckenhausen, Erichshof und Leeste zurück nach Barrien führte.

Hinzu kamen jede Menge kurzentschlossener Teilnehmer: Zu den 320 Angemeldeten im „Vorverkauf“ gesellten sich beeindruckende 180 weitere am Veranstaltungstag hinzu, die sich spontan auf die etwa 25 Kilometer lange Rundstrecke machten. Laut Manfred Nienaber stellen die 500 Teilnehmer das drittbeste Ergebnis überhaupt dar. Auch das parallel stattfindende Radtourenfahren (für ambitioniertere Radsportler) hatte mit 250 Meldungen ein tolles Ergebnis präsentiert.

Es macht schon Spaß, wenn man Lob kriegt.

Dafür, dass alles lief wie geölt, konnte sich das Nienaber-Bruderpaar wieder auf Unterstützung aus der Radsparte des TSV Barrien verlassen. Insgesamt mehr als drei Dutzend Helfer sorgten in erfrischend unaufgeregter Weise für einen geschmeidigen Verlauf – von der Anmeldung beim Sport- und Bewegungszentrum bis hin zu den Streckenposten, die an etwas „kitzligen“ Stellen den Autoverkehr im Auge behielten und den radelnden Teilnehmern schon von Weitem signalisierten, ob es mit Schwung weitergehen konnte.

Gut gelaunt im Sattel: Die Teilnehmer zeigten sich überwiegend hoch zufrieden. © Jaursch

Dieses gute Team sorgt dafür, dass Klaus und Manfred Nienaber noch immer mit viel Spaß an der Planung ihres „Babys“ Volksradfahren beteiligt sind. Und das noch hoffentlich lang bleiben. Die Motivation stimmt jedenfalls noch, bestätigt Manfred Nienaber. „Es macht schon Spaß, wenn man Lob kriegt....“

Ein Sonderlob gab es für den ältesten Teilnehmer: Heinrich Grote hat gerade sein 87. Lebensjahr vollendet. Er bekam ebenso einen Preis wie der jüngste Teilnehmer Linus Wehrenberg – der ist noch nicht mal vier. Den Preis für die größte Gruppe holten sich die „Bültener Luftpumpen“.