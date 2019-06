Kuddelmuddel-Markt: Ruhig, freundlich und mit Frühstück

Wachendorf - „Liebe Freunde des Kuddelmuddel-Marktes. Leider können wir keine Anmeldungen mehr annehmen, da wir restlos ausgebucht sind. Der nächste Markt ist am 1. September“. So begrüßte der Anrufbeantworter von Hans-Hermann Lindhorst die Anrufer schon seit einigen Tagen.

Dieser beschauliche Markt gilt unter Flohmarkt-Freunden seit geraumer Zeit als Geheimtipp in der Region. Ein Besucher aus Ehrenburg, der auf der Suche nach alten Schallplatten schon an mehreren Ständen fündig geworden war, brachte es auf den Punkt: „Hier ist das so schön ruhig, alle sind freundlich und man kann hier auch schön frühstücken.“

Er hatte bereits mehrere Tonträger in seinem Rucksack und suchte nach weiteren Märchenplatten und Rock-Pop. „Für die Regentage“, wie er erklärend hinzufügte.

+ Im Backhaus geht es hitzig zu. © Husmann

Am Sonntag hat er sie also nicht mehr gehört, denn die Sonne brannte vom Himmel, sodass alle Aussteller froh waren, wenn sie ein schattiges Plätzchen für ihren Stand gefunden hatten. Zu diesen Glücklichen zählte Ute Warneke-Fedde aus Heiligenfelde, die selbst gezogene Blumen, Stauden und Kräuter in Töpfen im Angebot hatte. In der prallen Sonne hätte sie ihre Pflanzen zwischendurch sicher gießen müssen. Sie pries vor allem ihr Basilikum an: „Basilikum verscheucht die Mücken auf dem Balkon.“

Peter Holthus war aus Gandesbergen nach Wachendorf gekommen. Er sammelt alte Emailschilder und Spiegelbilder aus der Getränke- und Tabak-Werbung. Etwa 300 Spiegelbilder hängen schon in seinem Partykeller und seit Sonntag noch eines mehr, denn er wurde in Wachendorf fündig, „und der Preis war auch in Ordnung“, sagte er zufrieden.

+ Spieglein, Spieglein auf dem Kuddelmuddel-Markt ... © Husmann

Das Angebot war sehr vielfältig und reichte im Textilen von Babykleidung bis T-Shirts, es gab Lederwaren, Steingut, Porzellan und Glaswaren. Gebrauchte Haushaltsgeräte waren ebenso im Angebot wie Schmuck, Besteck und Gartendeko. „Die meisten Besucher haben wohl schon ein Buch“, bedauerte eine Anbieterin aus Wachendorf über den schleppenden Verkauf ihrer vielen Schmöker. Spielsachen wurden auf vielen Tischen ebenfalls angeboten. Ein Verkäufer aus Süstedt hatte für seinen Sohn Marc-André neben seinem Stand eine Filiale eingerichtet, in der der seine Matchbox-Autos verkaufte. Vielleicht war es angesichts der vielen angebotenen Spielsachen auch eine gute Idee der Organisatoren, gleich neben dem Eingang einen Kinderhort einzurichten, in dem Jacqueline Paschek und Michaela Köhler Spieleangebote für Kinder unterschiedlicher Altersstufen vom Sandspielzeug bis zum Shuffle-Board vorbereitet hatten.