Ruff, ruff – gegen den Jammer

Syke - Von Anke Seidel. Neue Horizonte eröffnet der Motivations- und Lebenstrainer Christian Bischoff rund 250 Funktionsträgern aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Institutionen – hautnah. Denn der unverbesserliche Optimist macht nicht nur alle Gäste im Syker Theater im Handumdrehen zu Gewinnern. Er lässt die Menschen in Siegerpose auch ausgiebig beklatschen – wechselweise in zwei Gruppen. Minuten später liegen sich wildfremde Menschen lächelnd in den Armen und wünschen einander ein glückliches Leben: Bei der Eröffnungsveranstaltung der Berufs-Informations-Börse BIB im Syker Theater herrschte gestern Abend der Ausnahmezustand – im besten Sinne des Wortes.

Denn der Life-Coach, also Lebenstrainer, mit dem markanten roten Stirnband referiert nicht nur über „den positiven Unterschied“, sondern trainiert ihn postwendend mit seinem Publikum – gnadenlos, mit Hirn und Herz. Er belässt es nicht bei der Feststellung, dass Selbstwert die Basis von Selbstvertrauen ist. Nein. Er lässt alle Zuhörer die Hand auf ihre rechte Schulter legen und den Satz aufsagen: „Ich bin gut, so wie ich bin!“ Dann dirigiert er sie auf Tuchfühlung – und lässt sie ihren Sitznachbarn zurufen: „Du bist gut, so wie Du bist!“

Es ist das Mantra gegen den Mainstream, dass es Lob nur gegen Leistung gibt. Damit das länger im Kopf bleibt als nur einen Abend, klärt der Lebenstrainer fix über das semantische und das episodische Gedächtnis eines Menschen auf. Letzteres lässt sich durch Bilder und Erlebnisse prägen. Genau deshalb packt Bischoff seine ebenso einleuchtenden wie unkomplizierten Lebensweisheiten in perfekt pointierten Humor.

Da lässt er sein Publikum lautstark den Satz aufsagen: „Zum Glück bin ich keine Kakerlake, die aus Sibirien kommt“, um in den Köpfen die Erkenntnis zu verankern, dass die bundesdeutschen Bürger zu den Menschen mit dem höchsten Lebensstandard und den wenigsten existenziellen Herausforungen auf diesem Planeten gehören.

Weil Jammern trotzdem zum vermeintlich guten Ton gehört, spricht Bischoff von „Wohlstandsverwahrlosung“. Da sich Jammernde ähnlich wie Schweine verhalzen, übt der Lebenstrainer einen originellen Schutzmechanismus mit seinen Zuhörern ein: Er lässt sie grunzen – ruff, ruff – und rät ihnen, das künftig bei jedem Jammer-Vortrag zu tun. Denn leider hat er seinen Plan B an diesem Abend nur virtuell auf der Leinwand zur Hand: Eine rote Visitenkarte mit einer entlarvenden Botschaft an den Jammernden: „Ihre Geschichte hat mich zutiefst berührt. Noch nie bin ich jemandem begegnet, der mehr Schwierigkeiten im Leben hatte als Sie. Bitte betrachten Sie diese Karte als Ausdruck meines tiefsten Mitgefühls.“

Eines ist für Christian Bischoff glasklar: Die Schwierigkeiten entstehen im Kopf – und ihr Ursprung sind die Gedanken. Ergo ist es existenziell, die richtigen Gedanken zu denken: „Das Unterbewusstsein kann zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden.“ Anders gesagt: Es wächst genau das, was man in sein Unterbewusstsein pflanzt.

Zur Eigenverantwortung gehört aber auch Selbsterkenntnis – und eine ganz besondere Fähigkeit: „Lernt, über Euch selbst zu lachen.“ Denn, so Bischoffs Botschaft an jeden einzelnen: „Du bist nicht so wichtig, wie Du es gerne hättest.“

Respekt, Lob und Anerkennung – das ist das Lebenselixier für ein glückliches Leben. Und: „Jeder Mensch braucht drei Umarmungen am Tag.“ Zwei davon lässt er das Publikum gleich im Saal vollziehen, bevor er seinen begeisterten Zuhörern noch ein Bild für ihr episodisches Gedächtnis mit auf den Weg gibt: In ein Glas mit frischem, klaren Wasser – Symbol für einen positiv gepolten Geist – schüttet er eine schwarze Flüssigkeit: das zähe, alltägliche und omnipräsente Negative. Doch das lässt sich mit positiven Gedanken – dem sauberen Wasser – wieder klären. Entscheidend dabei: Der Glaube an sich selbst. Deshalb rät der Lebenstrainer dem Publikum dazu, sich morgens vor dem Spiegel selbst mit den Worten zu begrüßen: „Ich bin ein Geschenk für diese Welt!“

Weil er sie humorvoll mit einleuchtenden Lebensweisheiten beschenkt hat, spenden die Zuhörer Christian Bischoff nicht endenden wollenden Applaus.

Den erhält Gina Scharrelmann für ihre Gesangsdarbietungen genauso wie Dennis Hammer für die Organisation der BIB. Landrat Cord Bockop gehört zu den Gewinnern dieses Abends, weil er spontan auf eine lange Rede verzichtet und sich – knapp, aber herzlich – bei Organisatoren und Sponsoren bedankt. Sowohl Ausstellern als auch Auszubildenden wünscht er die richtige Wahl.

Gleich zu Beginn des Abends hat schon BBS-Direktor Horst Burghardt unter Beifall aus dem Publikum das Besondere an dieser 15. Auflage der Berufs-Informations-Börse verkündet: Sie hat mit 96 Ausstellern einen neuen Rekord aufgestellt.

Geöffnet ist sie heute und morgen von 8.30 bis 13 Uhr und Sonnabend von 9 bis 13 Uhr in den Gebäuden der BBS Europaschule.