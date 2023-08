Rüttelschuh stellt Herbst-Winter-Programm für die Barrier Wassermühle vor

+ © Michael Walter Die Alten nehmen die Neuen in die Mitte: Timm und Anna Suchard, die aktuellen Besitzer der Barrier Wassermühle, gehören jetzt auch zum Planungsteam des Kulturvereins Rüttelschuh. Die bisherigen Programm-Macher Christiane Palm-Hoffmeister, Christiane Decke (darunter) und Elke Hoffmeister-Röpke (darüber) freuen sich über die Verstärkung. © Michael Walter

„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was man kriegt!“ Tom Hanks hat in „Forrest Gump“ diesen Spruch weltweit populär gemacht. Und es ist ja auch was dran. Das können die Aktiven vom Kulturverein Rüttelschuh nur bestätigen.

Barrien – „Seit 34 Jahren machen wir nun hier schon Programm und denken uns was aus. Und jedes Jahr überraschen uns die Leute immer wieder, dass sie zu Veranstaltungen strömen, von denen wir denken: Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, und dass sie zögerlich zu Veranstaltungen kommen, von denen wir vorher glauben: Das wird brechend voll“, sagt Christiane Palm-Hoffmeister. Das wird für das neue Herbst-Winter-Programm in der Barrier Wassermühle sicher genauso gelten.

Acht Veranstaltungen von Ende August bis Mitte Dezember stehen darin. Musik, Literatur und ein bisschen Kabarett. Das, was man früher mit dem Wort Kleinkunst zusammengefasst hat. „Wir haben nicht den Mainstream bei uns“, sagt Christiane Palm-Hoffmeister. „Erstens können wir uns den nicht leisten, und zweitens finden wir das interessanter.“

Den musikalischen Auftakt setzen am 23. August Thomas Kriszan, Claudia Giese und Alvaro Figuera mit ihrem Programm „Miss Hope goes fishing“. Palm-Hoffmeister erklärt: „Die Hoffnung sitzt am Wasser und betrachtet das Glitzern, und dazu fallen ihr bestimmte Melodien ein.“

Rüttelschuh beteiligt sich an der Syker Krimi-Woche

Mit Ben Sands kommt am 8. September ein Musiker nach Barrien, der zwar schon ein paarmal da war, aber nicht unbedingt zur Garde der „alten Bekannten“ zählt. „Er ist ein sehr menschlicher Künstler aus Irland, der während Corona sehr intensiv Kontakt zu uns gehalten und Mails geschickt hat“, sagt Palm-Hoffmeister. „Jetzt ist er wieder auf Tour, und wir freuen uns, dass er uns mit eingeplant hat.“

Das gilt mindestens genauso für Paul Millns, der – „natürlich“ möchte man fast sagen – wieder für zwei Tage in die Wassermühle kommt: am 12. und 13. Oktober. „Der füllt normalerweise ganz andere Säle“, sagt Palm-Hoffmeister. „Und wenn so einer immer noch zu uns kommt, dann ist das was Besonderes. Er spielt einfach gerne hier. Und das ist schon etwas, worüber man sich freut.“

An der Syker Krimi-Woche beteiligt sich Rüttelschuh am 8. November: Profi-Sprecher Martin Heckmann liest Krimis von Jan Schröter und erhält dabei musikalische Unterstützung von Dieter Weische (Querflöte) und Johannes Sauer (Klavier). „Nach jedem Mord kommt ein schönes Musikstück“, so Christiane Palm-Hoffmeister augenzwinkernd und betont dann: „Beginn ist um 17 Uhr. Die Stadt hat in ihrem Programm irrtümlich 20 Uhr geschrieben, aber das ist eine Nachmittagsveranstaltung.“

Warum reist eine über 80-jährige Frau nach China?

Wie und warum eine über 80-jährige Frau allein nach China reist, berichtet Heide Marie Voigt am 21. November. Sybylle Kynast beschließt das Programm musikalisch am 19. Dezember, und dazwischen kommt dann noch der satirische Alternative Nikolausabend mit Gerd Normann. Und gemeinsam mit Gisela Baßler steht Christiane Palm-Hoffmeister auch selber wieder auf der Bühne: Am 21. September beim dritten Dichterinnen-Abend unter dem Titel „Zwei alte Schachteln packen aus“ gibt es neue Texte von den beiden.

Nächstes Jahr dürften dann noch ein paar andere inhaltliche Akzente dazu kommen, denn das Programm-Team von Rüttelschuh hat sich vergrößert: Die neuen Inhaber der Wassermühle Anne und Timm Suchard gehören jetzt dazu. „Wir freuen uns über diese Verjüngung“, sagt Palm-Hoffmeister. Und Anne Suchard entgegnet lachend: „Das ist ja das Gute am Land. In Bremen gelten wir mit 40 und 42 schon als alt.“