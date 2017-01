Letzte Bewährungschance für Drogensüchtigen

Syke - Von Dieter Niederheide. Eine allerletzte Chance bekam ein 39 Jahre alter Mann, der wegen 13 Straftaten, meist Ladendiebstähle, in Syke vor Gericht stand. Die Richterin verurteilte ihn zu anderthalb Jahren Gefängnis, ausgesetzt zur Bewährung auf vier Jahre.

„Wegsperren ist nicht der richtige Weg“, hatte zuvor Verteidiger Matthias Wandzik in seinem Plädoyer betont. Damit lag er überein mit der Staatsanwältin und der Richterin.

Der Angeklagte hat früher in Syke gelebt. Bis zur Verhandlung im Syker Gerichtssaal war er in einem Heim in Neustadt, musste dort jedoch jetzt die Koffer packen. Der Grund: Er hielt sich nicht an die Heimregeln. Daraufhin wurde er in ein anderes Heim gebracht.

Zur Last gelegt wurden dem Kokain- und Heroinkonsumenten eine Reihe von Ladendiebstählen in Syke, Bremen und Kirchweyhe. Dazu ein Einbruch in Syke. Die Taten hatte unter Drogen und damit im Zustand verminderter Schuldfähigkeit verübt. Zum Teil war er nur Mittäter. Weiteres Delikt war der Erwerb und Besitz von Drogen.

In einem Fall war der Mann trotz Hausverbots in einen Syker Verbrauchermarkt gegangen und hatte Tabakwaren im Wert mehr als 60 Euro gestohlen. In einem anderen Fall war es ein Kopfhörer für fast 400 Euro.

In einem Bremer Geschäft packte er rund 50 Speicherkarten im Wert von rund 1 000 Euro ein, und in einem anderen Bremer Laden waren es mehrere Flaschen Schnaps für gut 65 Euro, die er entwendete. Auch in Kirchweyhe und Syke langte er in Spirituosenabteilungen von Verbrauchermärkten zu.

Der Angeklagte gab die Taten

Einen Einbruch verübte der Mann in ein Geschäft in Syke. Dort erbeutete er mehr als 30 Messer, von denen er eines in Bremen gegen Drogen eintauschte. Die angeklagten Drogendelikte beging er in Syke. Die Tatzeiten lagen vornehmlich im Jahr 2015.

Der Angeklagte gab die Taten zu und sagte: „Mir macht das alles auch keinen Spaß, ich weiß auch nicht, warum ich das mache.“ Das Diebesgut habe er verkaufen und das erlöste Geld in Drogen umsetzen wollen.

Befragt nach seiner Zukunft sagte er, dass er weiter im Heim bleiben möchte. Sein Betreuer sprach von einem Rückfall in die sogenannte Syke-Szene und stellte fest: „Ich halte ihn für lernfähig.“

Rechtsmediziner Dr. Gerold Asshoff sagte, der Angeklagte sei nicht in der Lage, sich an Regeln zu halten. In seinen Fähigkeiten sei der Mann reduziert und habe nicht den rechten Durchblick. Seine Steuerungsfähigkeit und soziale Kompetenz sei eingeschränkt, er stehe stets unter dem Druck, sich Drogen verschaffen zu müssen. Der Rechtsmediziner weiter: „Er braucht eine klare Erfahrung, die für ihn äußerst unangenehm ist und ihn nachhaltig beeindruckt.“ Dem Angeklagten müsse klar gemacht werden, dass er, wenn er gegen die Regeln verstößt, in den Knast geht. Diese Erfahrung hat er bereits gemacht: Er ist mehrfach vorbestraft.

Mit aller Deutlichkeit machte ihm die Richterin klar: „Es muss eine Änderung geben, sonst knallt es im Karton.“