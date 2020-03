Mit dem Rücken zur Wand

Von Michael Walter

Syke – „Was soll ich denn jetzt machen? Seit drei Tagen versuche ich, bei der NBank, Soforthilfen zu beantragen, aber das klappt nicht. Und jetzt fliegt mir eine Mahnung vom Finanzamt ins Haus.“ Solche Anrufe sind bei Alexandra Kaltenbrunn derzeit nicht selten. Sie ist Notarin sowie Fachanwältin für Arbeits- und Familienrecht mit einer eigenen Kanzlei in Syke und wird aktuell verstärkt mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Arbeitsleben konfrontiert.

Die Anrufe kommen sowohl von Arbeitgeber- wie von Arbeitnehmerseite. Beide suchen Rat, weil ihnen die Situation über den Kopf zu wachsen droht. „Die Menschen sind verunsichert“, sagt sie.

Kein Wunder: Die Lage ändert sich beinahe täglich. Gesetze und Verordnungen werden angepasst, Hilfspakete auf den Weg gebracht, die aber längst noch nicht umgesetzt sind. Viele haben offene Fragen, und manche fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz.

Muss mein Arbeitgeber mir weiterhin Gehalt zahlen, wenn ich zuhause bleiben und mein Kind betreuen muss? „Das werde ich gerade besonders häufig gefragt“, sagt Kaltenbrunn. Wenigstens da kann sie eine klare Antwort geben: „Nein, muss er nicht! Wenn er das macht, tut er das aus Kulanz oder sozialer Verantwortung. Aber es gibt keinen Anspruch darauf.“ Anders ist es, wenn man im Home Office von zuhause aus arbeiten kann. „Dann erbringe ich ja die Leistung. Aber wenn nicht, fällt der Lohnanspruch weg.“ Und es zahlt auch niemand sonst. „Das ist dann tatsächlich eine Katastrophe.“

Darf ein Arbeitgeber anordnen, jetzt Überstunden abzubauen? „Ja, darf er!“ Und darf er auch anordnen, jetzt Urlaub zu nehmen? „Nein, darf er nicht. Er kann auch nicht von jetzt auf gleich Betriebsferien anordnen. Da wird es sicher noch viel Streit geben.“

Schwieriger wird es bei Fragen wie: Kann ich als Arbeitgeber verlangen, dass meine Mitarbeiter weiterhin eingereichte Unterlagen kopieren, wenn sie die aus Angst vor Ansteckung nicht mehr anfassen wollen? Und umgekehrt: Verstößt der Arbeitgeber gegen seine Fürsorgepflicht, wenn er sowas verlangt? „Viele solcher Fragen müssen wir aus dem Bauch heraus beantworten“, sagt die Anwältin. „Es gibt ja keine Rechtsprechung dazu.“

Ein zusätzliches Problem in dieser Hinsicht sind aber die vielen Gerüchte, die zurzeit kursieren. An manchen ist was dran – aber eben nur ein bisschen – und manche sind völlig aus der Luft gegriffen, dafür aber weit verbreitet. Beispiel: Kurzarbeitergeld. „Da kursiert gerade ganz viel“, sagt Kaltenbrunn. „Es gebe ein neues Kurzarbeitsgesetz. Es gebe jetzt auch Kurzarbeitergeld für geringfügig Beschäftigte... Das stimmt ja nicht! Es gibt lediglich eine Vereinfachung für die Umsetzung des bestehenden Gesetzes. Das ist alles.“

Und selbst die hat es in sich. Alexandra Kaltenbrunn hat gerade so einen Antrag auf Kurzarbeitsgeld vor sich liegen, wie Arbeitgeber ihn für ihre Mitarbeiter einreichen müssen. „Den möchte ich mal sehen, der sowas auf Anhieb richtig ausfüllen kann! Es gibt unterschiedliche Formulare und unterschiedliche Tabellen. Die Anleitung allein ist schon 20 Seiten dick. Das kann nicht jeder!“ Selbst die Steuerberatungsbüros – im Moment ohnehin völlig überlastet – kämen damit nicht zurecht. „Eine Mitarbeiterin hat mir gerade erst am Telefon gesagt: "Also, ich bin ja auch nicht ganz blöd, aber das kann selbst ich nicht." Und ein Kleinunternehmer, der das vielleicht einmal in seinem Leben macht, ist damit völlig überfordert.“

Praktische Hilfen gibt es auf Youtube: Videos, auf denen ausführlich gezeigt und erklärt wird, wie man solche Anträge richtig ausfüllt. „Da muss man aber aufpassen, dass man kein veraltetes erwischt, sondern dass es da um die aktuellen Antragsformulare geht“, mahnt Alexandra Kaltenbrunn zur Vorsicht.

Wenn sich das allgemein übertragen lässt, was die Anwältin im Moment ständig am Telefon zu hören bekommt, ist das größte Sorgenkind der Kleinunternehmer das Beantragen von Soforthilfen. Das soll online auf den Internetseiten der NBank – der Förderbank des Landes Niedersachsen – geschehen. „Da ist aber der Server wegen Überlastung zusammengebrochen“, sagt Kaltenbrunn. Ich hab das selber mehrfach probiert. Es war nicht möglich. Und unter Kontakte steht dann: Rufen Sie uns nicht an.“

Das dürfte schon in den nächsten Tagen vermutlich besser funktionieren, außerdem hat das Wirtschaftsministerium inzwischen mitgeteilt, dass Anträge jetzt auch per E-Mail gestellt werden können.

Weit länger wird es hingegen wohl dauern, bis der Gesetzgeber eine andere Hürde aus dem Weg räumt, die Alexandra Kaltenbrunn schlicht für ungerecht hält. Es geht um eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Kleinunternehmer überhaupt Fördergelder bekommen können:

Sämtliche „liquide Mittel“ – also Vermögen und vorhandene Rücklagen – müssen aufgebraucht sein. „Viele fragen mich, ob dazu auch das Geld gehört, das ein Betrieb für die nächste Steuerzahlung zurückgelegt hat. Und ich muss dann antworten: Ja! Das heißt: Wer gut gewirtschaftet und vorgesorgt hat, wird jetzt dafür bestraft. Wer schlecht gewirtschaftet und erst gar keine Rücklagen gebildet hat, wird belohnt und kann sofort Hilfsgelder beantragen. Das ist doch nicht fair, oder?“ Kaltenbrunn findet: Es müsste eine Art Schonvermögen geben, das in solchen Fällen nicht angerechnet wird. „Da sehe ich noch Handlungsbedarf.“