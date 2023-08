Romina Jordemann eröffnet Unverpacktladen in der Hauptstraße

Von: Michael Walter

Sie freuen sich auf die Eröffnung des neuen Unverpacktladens. Von links: Erster Stadtrat Thomas Kuchem, Inhaberin Romina Jordemann und Mitarbeiterin Sabine Krzikalla. � © mwa

Regional, nachhaltig und großteils unverpackt ‒ mit diesen Merkmalen will Romina Jordemann die Syker Bürger in ihren neuen Laden an der Hauptstraße locken.

Syke – Die Abfüllstationen an der Wand sind noch leer. Ebenso wie die Stationen an den Tresentischen. Romina Jordemann und ihre Mitarbeiterin Sabine Krzikalla haben bis Samstag noch alle Hände voll zu tun. Dann eröffnet ihr neues Geschäft an der Hauptstraße 10.

Auf dem Wochenmarkt ist Romina Jordemann mit „Gretchens Unverpackt“ bekannt

Besucher des Wochenmarkts kennen Romina Jorddemann schon: Seit einer ganzen Weile ist sie dort schon mit ihrem Verkaufswagen Stammgast. „Gretchens Unverpackt“ steht da groß drauf. Und „Gretchens“ ist jetzt auch der Name für das Ladenlokal. Auf den Zusatz „Unverpackt“ verzichtet Romina Jordemann dieses Mal ganz bewusst. Denn ein kleiner Teil des Sortiments, das sie dort ab Samstag anbieten wird, kommt ganz ohne Verpackung doch nicht aus. „Regional, nachhaltig und größtenteils unverpackt“ wäre die korrekte Bezeichnung, sagt die 36-jährige Inhaberin.

Für Romina Jordemann hat das Ladenlokal ganz praktische Vorteile. „Ich kann hier ein breiteres Sortiment anbieten. Lagerräume brauchte ich sowieso, dann kann ich auch ein Geschäft aufmachen.“ Und für die Stadtverwaltung bedeutet die Neueröffnung das Ende einer langen Suche.

Die Vorgeschichte beginnt 2018: Damals hatten sich Stadt, Einzelhandel und Werbegemeinschaft zusammengesetzt, um neue Ideen für Syke auszubrüten. Der „Dorfmarkt in der City“ war ein Ergebnis daraus.

Ein anderes war die Erkenntnis: Die Innenstadt könnte gut ein Geschäft vertragen, das sowohl regionale Produkte als auch Kunsthandwerk vertreibt. Ein erster Versuch ergab sich an der Schlossweide, als 2020 coronabedingt die Weihnachtlichen Kulturtage abgesagt werden mussten und die Stadt ein vorübergehend ein leeres Ladenlokal für die Kunsthandwerker angemietet hatte. Über das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ sollte dieses Projekt eine Fortsetzung erfahren. „Aber so ein Regionalladen ist nicht förderfähig“, sagt Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Und wir selbst dürfen keinen betreiben.“

Aber das macht ja ab Samstag Romina Jordemann. Um 10 Uhr geht’s los.