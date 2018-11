Es rockt im Vorwerk-Garten

Open-Air-Konzert des Erfolgsprojektes Philharmonic Rock am 29. Juni 2019

+ Die Konzerte von Philharmonic Rock (Bild aus Bassum) haben bei vielen Gästen bleibenden Eindruck hinterlassen. - Foto: Defort

Syke - Von Frank Jaursch. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die in der Region ihresgleichen sucht, und in einigen Monaten wird ihr ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Das Projekt Philharmonic Rock hat seit seinem Beginn im September 2017 für tausende begeisterte Zuschauer gesorgt. Die Präsentation von Rockklassikern mit symphonischem Zungenschlag kommt im kommenden Jahr nach Syke zurück: Am 29. Juni treten die Klassische Philharmonie Nordwest und sechs Rockmusiker im Garten des Syker Vorwerks auf.