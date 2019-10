Rock  4  Ghana fällt aus

Heiligenfelde – Kein Rock 4 Ghana am Wochenende: Die für Samstag geplante zehnte Benefizveranstaltung zu Gunsten der Organisation Shepherd’s Heart fällt aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig aus. Das teilt die Kirchengemeinde Heiligenfelde mit. „Da die Leiterin der Big Band des Gymnasiums Syke erkrankt ist, kann die Band nicht auftreten“, heißt es in der Pressemitteilung. „Aus diesem Grund wird die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 verschoben, der noch bekanntgegeben wird.“

Für Sonntag lädt die Kirchengemeinde zu einem Gottesdienst ab 9.30 Uhr in der Michaelskirche ein, in dem die ehrenamtliche, christliche Hilfsorganisation Shepherd’s Heart im Blickpunkt steht. „Leider kann ihr Leiter aus Ghana nicht wie geplant dabei sein. Thomas Okyere ist in Accra aus beruflichen Gründen nicht abkömmlich.“ So werden Pastorin Katja Hermsmeyer und Pastor i. R. Georg Buisman den Gottesdienst gestalten. Sie gehen der Frage nach, welche Motivation die Aktiven von Shepherd’s Heart in Ghana bewegt und was sie für die Ärmsten der Armen bewirken. mwa