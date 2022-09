Riesensäge, Tiere und Kinderparadies beim 2. Dorfmarkt in der City in Syke

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Das mobile Sägewerk von Dennis Rasdolsky war eine der Hauptattraktionen auf dem 2. Dorfmarkt in der City. © Jantje Ehlers

Tausede Menschen säumten am Sonntag bei sonnigem Wetter die Straßen der Syker Innenstadt. Beim 2. Dorfmarkt in der City gab es so einige Hingucker. Michael Lux vom Werbering lobte das Zusammenspiel mit der Stadt.

Syke – Eine der Hauptattraktionen beim 2. Syker Dorfmarkt in der City war das mobile Sägewerk von Dennis Rasdolsky. Kinder hielten sich die Ohren zu, Erwachsene staunten nicht schlecht, als er aus einem Baumstamm ein knapp vier Meter langes Brett mit seiner mobilen Säge abschnitt. Knapp 50 Leute hielten an, ums Rasdolsky bei seiner Arbeit zu beobachten. „Bis fünf Meter lang und 80 Zentimeter dick kann ich die Bretter schneiden“, informierte Rasdolsky die Marktbesucher. Bei spätsommerlichem Wetter säumten tausende Menschen die Syker Innenstadt.

Die abgeschnittenen Bretter gab Rasdolsky, der das Sägewerk als Nebengewerbe betreibt, weiter an die Firma Zimmerling. Sie hatte ihren Stand direkt nebenan. „Wir schneiden uns daraus kleinere Bretter und stellen Vogelhäuser her“, sagte Tim Ole Zimmerling, Auszubildender im dritten Lehrjahr. Er hatte die Idee, direkt vor Ort aus den großen Baumbrettern Vogelhäuser zu bauen. „Am Vormittag war es hier noch ruhig, mittlerweile haben wir sieben unserer zehn Vogelhäuser, die wir vorher angefertigt haben, verkauft. Die Leute nehmen sich auch Bretter mit, um daraus selbst etwas herzustellen“, erzählte Tim Ole Zimmerling, der mit seiner Firma die Einnahmen des Tages ans Kinderhospiz Löwenherz spenden wird.

Ein besonderer Hingucker: Die Rinder. © Ehlers, Jantje

Doch nicht nur gewerkelt wurde beim 2. Dorfmarkt in der City. Landwirtschaftliche Maschinen zogen viele Augen auf sich. Die Kleinsten vergnügten sich im Kinderparadies. Dies stellte der Werbering unter Leitung von Geschäftsführer Michael Lux zur Verfügung. Auf einer Hüpfburg, beim Schminken und Basteln hatten die Kinder sichtlich Spaß. „Am besten kommt das Dosenwerfen bei den Kids an“, sagte Dana Fernandez Sohling. Sie ist sozialpädagogische Assistentin der BBS Syke und betreute mit ihren Kolleginnen das Kinderparadies. Besonders viele Kinder hielten an, um sich die Tiere anzusehen. Im Stall standen Schweine, Highland-Rinder und jede Menge Hühner unterschiedlicher Arten waren zu sehen.

Polizei berät zu Fahrrad-Sicherheit

Neben gut besuchten Obst-, Fisch-, Käse- und Gemüseständen war bei der Station der Polizei Niedersachsen reges Treiben. Die Beamten berieten unter anderem Radfahrer zu Schlössern und Fahrradsicherheit allgemein.

Tausende Menschen säumten die Syker Innenstadt. © Ehlers, Jantje

Der Hombach Hof aus Nordwohlde nutzte den Dorfmarkt, um sich bei den Besuchern ins Gedächtnis zu bringen. „Aber nicht nur das. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und ihnen erklären, was wir bei uns warum anbieten. Warum zum Beispiel ein Produkt wie viel kostet und wie wir unsere Tiere halten“, erklärte der Betriebsleiter des Hombach Hofs, Markus Kattau. Eier, Eiernudeln, Eierlikör, Marmeladen, Honig aus hofeigener Bienenherstellung sowie Zucchini-Gemüse oder Rinder-Fond bot der Stand an. „Es ist schön, dass die Leute Interesse an unseren Produkten zeigen. Dafür sind wir hier“, ergänzte Kattau.

Im Zuge des Dorfmarkts waren die Syker Geschäfte in der Innenstadt an der Hauptstraße geöffnet. Michael Lux resümierte: „Das Zusammenspiel vom Dorfmarkt mit dem verkaufsoffenen Sonntag ist ein Erfolg. Dieser ergänzende Weg, den wir und die Stadt Syke gegangen sind, hat sehr gut geklappt.“